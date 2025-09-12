24sata doznaju: Vlada neće ukinuti pomoći, ali rezat će ih za pola, evo koliko će rasti računi!

Premijer Andrej Plenković je jučer najavio da će Vlada u utorak predstaviti novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu u kojem će doći "do faznog otpuštanja mjera", odnosno smanjivanja dosadašnje pomoći i subvencija za energente. Iako se i danas radi na finalizaciji svih mjera koje trebaju biti usvojene, 24sata su iz više izvora uspjela potvrditi u kojem pravcu ide smanjivanje pomoći.

Vlada je odlučila da bi ipak bio preveliki šok da odjednom ukinu subvencije električne energije, plina i toplinske energije građanima, pa nam je potvrđeno da će se one za sve te ključne energente otprilike prepoloviti. Ovo se odnosi na kućanstva, a pitanje je hoće li isto vrijediti i za male tvrtke i neprofitni javni sektor koji su dosad imali iste mjere pomoći. Kako su i obećali, mjere neće dirati za one energetski najugroženije, odnosno, oni će i dalje dobivati vaučere kojima mogu pokriti mjesečni trošak režija, a vrijednost bi trebala ostati na istoj razini - 70 eura. Ono što nam je potvrđeno je i da neće rasti cijena obroka studentima i oni će i dalje plaćati meni 86 centi, dok će Vlada pokrivati obrok s dodatnih 3,10 eura.

Dosad je Vlada pokrivala oko 102 eura godišnjeg računa za električnu energiju prosječnom kućanstvu koje troši 3000 kilovatsati, a kako će se ta subvencija prepoloviti, to znači da će prosječno kućanstvo platiti godišnji račun 50-ak eura više. Prosječno mjesečno povećanje računa bi dakle trebalo iznositi nešto više od četiri eura. I to poskupljenje bi, prema našim informacijama, trebalo ići u dva navrata - prvi od 1. listopada, a drugi na početku nove godine. Ovu subvenciju primaju sva kućanstva, njih oko 2,2 milijuna i to bez obzira na potrošnju i materijalni status, što je i naišlo na kritike i Europske komisije, ali i poslodavaca.

Prepolovit će se otprilike i subvencije za plin. Prema izračunu Vlade od prošlog jesenskog paketa mjera, prosječno kućanstvo koje troši 12.000 kilovatsati godišnje je uz subvencije uštedjelo 85 eura godišnje. To znači da će od 1.listopada imati oko 42 eura više godišnje račune za plin prema postojećim cijenama tog energenta. To je prosječno mjesečno povećanje računa oko 3,5 eura.

Što se tiče toplana, njih koristi najmanji broj građana po većim gradovima, ali su oni dosad imali ponajviše subvencije. Prosječni godišnji računi su bili niži oko 200 eura zbog Vladinih subvencija. Sada bi računi trebali porasti 15-ak posto s rezanjem subvencija, a to znači da će godišnji račun porasti oko 105 eura. To bi bilo još uvijek cca 95 eura niže od cijene koju bi oni koji se griju na toplanu plaćali da nema subvencija. Kao i kod plina, toplana se ne koristi cijele godine, ali prosječni godišnji račun bi tako trebao biti viši 8,75 eura.

Ovo nisu jedine mjere koje će Vlada predstaviti, ali čine većinu pakete čiji će se svi detalji znati u utorak. Vlada nije htjela cjenovni šok pred sezonu grijanja, ali prema našim informacijama, razmatra se da se subvencije potpuno ukinu na proljeće.