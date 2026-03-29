Obavijesti

News

NEMA PROLJEĆA

PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Canva/Pixsell/DHMZ

Od utorka slijedi osjetnije pogoršanje vremena diljem zemlje: Mjestimice se očekuju jaki pljuskovi, a u gorju je moguć snijeg i susnježica

Stabilnijih dana zasad nema na vidiku. Početak tjedna donosi još izraženije zahlađenje i nove oborine. U unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, ponajviše na istoku. Lokalno su mogući i pljuskovi. Na Jadranu će dan početi s više sunca, ali uz postupno naoblačenje. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će tijekom dana okretati na južni i jugozapadni. Uz obalu će biti izražena bura, mjestimice i jaka, a kasnije se očekuje kratkotrajna promjena smjera.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 1 do 6 stupnjeva, dok će na moru biti toplije, između 6 i 11. Najviše dnevne vrijednosti bit će od 8 do 13, a na Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.

DHMZ objavio nova upozorenja, moguća je orkanska bura, a uz kišu u gorju će biti još snijega

Prema prognozi DHMZ-a, početkom tjedna slijedi dodatna promjena vremena. Vjetar na kopnu kratko će oslabjeti, no već od utorka ponovno jača, a u srijedu se očekuju i olujni udari.

- Početkom tjedna na kopnu će sjeverni i sjeveroistočni vjetar oslabjeti, ali već u utorak ponovno jačati na jak, u srijedu na udare i olujan. Od utorka će i vjerojatnost za oborinu rasti - u nizinama kiša, u gorju susnježica i snijeg, a u ponedjeljak će kiša padati samo na istoku. Temperatura zraka bit će u blagom padu. - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys., iz DHMZ-a.

Slično će biti i na moru, gdje će bura nakratko oslabjeti pa ponovno jačati sredinom tjedna, uz sve više oblaka i kišu, osobito na srednjem i južnom Jadranu.

FOTO DHMZ: Ovakvi udari vjetra u Zagrebu događaju se jednom u stotinu godina

- I na Jadranu u ponedjeljak prolazno slabljenje bure, a prema sredini tjedna znatno će jačati. Pristizat će i sve više oblaka pa će od utorka barem na srednjem i južnom dijelu povremeno padati kiša. Jutarnja temperatura neće se znatnije mijenjati, ali dnevna će postupno padati - dodaje. 

Pred nama su, čini se, dani bez pravog proljetnog ugođaja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'
TUŽNE SCENE KOD SV. DUHA

Sve duži redovi u pučkoj kuhinji: 'Naša volonterka se rasplakala kad je vidjela svog profesora'

Pučka kuhinja kod franjevaca na Svetom Duhu siromašne hrani od 1995. • Broj korisnika povećao se od pandemije • Skuhaju 500 obroka
Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'
VATROGASCI NA IZMAKU

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih kaže da je angažirano rekordnih 15 visinskih vozila, dok većina intervencija otpada na uklanjanje stabala i sanaciju štete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026