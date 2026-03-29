PROGNOZA Stiže pogoršanje vremena, najavili kišu, snijeg...

Stabilnijih dana zasad nema na vidiku. Početak tjedna donosi još izraženije zahlađenje i nove oborine. U unutrašnjosti će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, ponajviše na istoku. Lokalno su mogući i pljuskovi. Na Jadranu će dan početi s više sunca, ali uz postupno naoblačenje. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će tijekom dana okretati na južni i jugozapadni. Uz obalu će biti izražena bura, mjestimice i jaka, a kasnije se očekuje kratkotrajna promjena smjera.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 1 do 6 stupnjeva, dok će na moru biti toplije, između 6 i 11. Najviše dnevne vrijednosti bit će od 8 do 13, a na Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.

Prema prognozi DHMZ-a, početkom tjedna slijedi dodatna promjena vremena. Vjetar na kopnu kratko će oslabjeti, no već od utorka ponovno jača, a u srijedu se očekuju i olujni udari.

- Početkom tjedna na kopnu će sjeverni i sjeveroistočni vjetar oslabjeti, ali već u utorak ponovno jačati na jak, u srijedu na udare i olujan. Od utorka će i vjerojatnost za oborinu rasti - u nizinama kiša, u gorju susnježica i snijeg, a u ponedjeljak će kiša padati samo na istoku. Temperatura zraka bit će u blagom padu. - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys., iz DHMZ-a.

Slično će biti i na moru, gdje će bura nakratko oslabjeti pa ponovno jačati sredinom tjedna, uz sve više oblaka i kišu, osobito na srednjem i južnom Jadranu.

- I na Jadranu u ponedjeljak prolazno slabljenje bure, a prema sredini tjedna znatno će jačati. Pristizat će i sve više oblaka pa će od utorka barem na srednjem i južnom dijelu povremeno padati kiša. Jutarnja temperatura neće se znatnije mijenjati, ali dnevna će postupno padati - dodaje.

Pred nama su, čini se, dani bez pravog proljetnog ugođaja.