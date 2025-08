24sata na mjestu tragedije u Bereku: 'Moja kći je bježala od metaka. Spasio ju je naš susjed'

Berek je zavijen u crno. Mještani u šoku gledaju u policiju i kuće gdje se odvilo stravično ubojstvo, kakvo ovo malo mjesto ne pamti. Naime, mlađi muškarac je automatskom puškom ubio drugoga, a sve zbog djevojke s kojom je nedavno prekinuo vezu. Razgovarali smo s njenim ocem koji je u stanju potpunog šoka.

- Moja kćer je prije dva tjedna prekinula s njim, nakon devet godina veze. U trenutku kad je počela biti s nekim drugim, on je poludio - govori za 24sata očajni otac. Dodaje kako je njegova kćer imala novog dečka, D. J. Objavili su zajedničku fotografiju.

- Kći je objavljivala slike s novim dečkom, a on je prijetio da ne rade to. Rekao je da je to izazivanje. Ja nisam bio kod kuće kad je došao… Moja kćer i njen novi dečko bili su kod nas. Kći je živjela sa mnom u toj kući. Nije bilo nikakvog upozorenja. On je došao do kuće s puškom i ubio ga - nastavlja otac, čije su oči prekrivene tugom i nevjericom.

- Bio je to strašan trenutak… Puška, krv… Niti sada to ne mogu shvatiti. Kad sam došao do svoje kuće ubijeni je bio na podu, ležao mrtav. Užas, užas - govori nam otac.

Prema njegovim riječima, sve je bilo tijekom noći, ali i brzo. Mlađi par bio je u njegovoj kući kad je ubojica stigao, te je, prema njegovim tvrdnjama, došao s namjerom da ih ubije.

- Moja kćer je uspjela pobjeći. Trčala je van, kod susjeda. On je krenuo za njom, tražio je da ga puste unutra, ali susjed nije otvorio vrata. Onda je otišao do auta i otišao svojoj kući u susjedno selo. Potom se vratio pješke i ponovo pucao. Srećom, nitko nije bio pogođen, ali scena… to je bilo nešto strašno. Nitko ne zna što bi se moglo dogoditi da nije bilo susjeda koji je imao hrabrosti ostati jak - rekao nam je otac.

Nakon nekoliko trenutaka napetosti i prijetnji, na mjesto događaja stigla je policija. „Zahvaljujući policiji, uhvatili su ga. Ali to nije popravilo ništa… Moja kćer je sada ostala sama. I to sve zbog ljubomore, zbog jedne osobe koja nije mogla podnijeti gubitak“, dodaje otac, cijelo vrijeme gledajući prema mjestu tragedije.

I dok otac govori o velikoj tragediji, susjedi su i dalje u šoku. Niti jedan od njih nije mogao vjerovati da će mirni Berek postati poprište ovako strašnog zločina.

- Nikad nismo očekivali nešto ovako u našem kraju. Nikad neću zaboraviti zvuk pucanja, a onda onu tišinu nakon toga. Policija je brzo stigla - ispričao nam je susjed.

Policija se o svemu naknadno oglasila i službenim priopćenjem.

- Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska je noćas, 1. kolovoza, oko 22.37 sati, zaprimila dojavu kako u Bereku muškarac puca iz vatrenog oružja te da je jedna muška osoba usmrćena. Zbog sumnje u nasilnu smrt na mjestu događaja očevidom rukovodi dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru u suradnji s policijom te će više informacija o okolnostima događaja biti poznato po okončanju očevida i provedenih izvida. Osoba koja se dovodi u svezu s događajem nalazi se pod nadzorom policije te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje - priopćili su.