Prijatelji ubijenog: 'Godinu dana to traje, svi su znali!' Izvor: 'On se borio protiv droge'

Veco je bio potpuno nekonfliktan tip. Od Vladimira Dodiga Trokuta nismo imali takvu umjetničku veličinu na cesti i sad ga više nema. Ja ne znam jesam li više tužna ili bijesna na sve njih, govori za 24sata Ana, prijateljica ubijenog Vedrana Gračana (43). Kontaktirali smo ju nakon sve većeg broja objava i komentara ljudi koji su Gračana poznavali, u kojima iznose detalje problema koje je Gračan imao s osumnjičenom za ubojstvo.

Ovo 'njih' se odnosi na udrugu AKC Attack. Naime, Vedranovi prijatelji tvrde da je nemoguće da nemaju veze s nemilim događajem i ljuti su na priopćenje koje je udruga objavila, u kojem tvrde da Sonja Hranjec (36) nije ubila Gračana u prostorima koje oni koriste.

- Autonomni kulturni centar - Attack! u razdoblju od 18. srpnja do 15. kolovoza ne provodi nikakve programe u prostoru kojim upravlja, a svi naši članovi i članice nalaze se na odmoru i izvan Zagreba. Ova nas je vijest zatekla putem medija te smo šokirani razvojem događaja o kojem ne raspolažemo s dovoljno informacija. Shodno tome, želimo demantirati navode iz pojedinih medija koji izravno povezuju našu udrugu s tragičnim događajem, uz potvrdu da se on nije dogodio u prostorima unutar kompleksa bivše tvornice Medika kojim naša organizacija upravlja - napisali su.

Sukob zbog droge?

Stravično ubojstvo je sad u fokus javnosti gurnulo i narušene međuljudske odnose među skvoterima i udrugama koje su koristile prostor bivše tvornice Medika, koji je danas u vlasništvu Grada Zagreba. U Tamo se skvota već 20-ak godina.

- Medika je prvenstveno skvot za umjetnike, a Veco je taj koji nas je sve tamo doveo. Sad se spominje ta pizzerija koju je otvorio, a nije im smetalo kad su tamo dolazili i jeli besplatno. Veco je bio takav, on bi nahranio svakoga. I ne, nisu mu smetale queer osobe, kako neki sad pokušavaju izokrenuti. Čovjeka nema tu da se brani, pa ga pljuju - govori njegov prijatelj.

Imena još ne žele otkriti, jer ih je strah. No bijesni su jer su upozoravali godinu dana na Hranjec.

- Njegova smrt je rezultat višemjesečnog maltretiranja, više njih ga je maltretiralo. Jedan mu je sjekirom rušio vrata! Uništavali su mu stvari, probali su ga nasilno iseliti, demontirali su mu prostor i tad je pozvana policija, a Veco im je rekao da se boji za svoj život. Sonja ga je stalno targetirala. Prije nekoliko mjeseci je bio sastanak svih stanara i korisnika koje je organizirao AKC Attack na kojem je Veco dobio udarac u glavu. I sad peru ruke - govori.

Drugi izvor je za 24sata opisao detalje sastanka.

- Veco je htio legalizirati boravak udruga i umjetnika u Mediki. I nekima to nije odgovaralo, pogotovo dijelu ljudi koji je tamo donosio drogu i od tamo dilao. S njima se on borio, da ne dobiju prevlast nad prostorom, a oni su ga htjeli izbaciti. Na tom sastanku, Sonja je udarila šakom od stol jako i došlo je do verbalnog okršaja. Tu su dvije struje: umjetnička i ova loša, s one strane zakona. Bilo je informacija da je Sonja obavljala sitne posliće za ove koji su drogom radili - govori nam taj izvor.

Drugi pak ide dalje i tvrdi da je javljala 'dobavljačima' kad u prostoru ne bi bilo policije i zaštitara.

- Veco se borio da to ne postane leglo narkomana - tvrdi.

Kako neslužbeno doznajemo, i to je sad predmet istrage.

Prema izvorima 24sata, Vedran je kobnog dana ispričao prijateljici da mu je Hranjec razbila prozore, da je pozvao policiju i oni su primirili situaciju.

- Ona mu je savjetovala da traži zabranu prilaska. Veco je sve manje boravio u prostoru kojeg je stvorio za nezavisne umjetnike, odbačene, drugačije - govori njegov prijatelj.

U ponedjeljak navečer, vrata Medike su bila širom otvorena. Nekoliko susjeda iz zgrada na Savskoj su čuli da se netko dere 'Pobit vas treba, sve zapalit'.

Nakon kratkog incidenta, kažu, čuli su samo žamor i premještanje stvari. Kako je sad već poznato, Hranjec se vratila i izbola Gračana nožem. Gdje točno i što se odigralo, možda nitko nikada neće znati, jer su u prostoriji bili prisutni samo Gračan i Hranjec, koja se po savjetu odvjetnice brani šutnjom. Poslali smo upit udruzi AKC Attack vezano uz izjave Gračanovih prijatelja, ali i koje točno prostore koriste i kako funkcionira suradnja i suživot s drugim ljudima koji djeluju u Mediki. Njihov odgovor objavit ćemo kad dobijemo.

Kako smo već pisali, ilegalnu pizzeriju koju je Gračan pokrenuo zatvorila je Porezna inspekcija, a Hranjec ga je na društvenim mrežama zbog toga i prozivala.

- Napunili su joj glavu da on tamo ne pripada jer je bio drugačiji, bavio se sportom, jako ga je rastuživalo u što se to sve pretvorilo - govori nam njegov prijatelj.

Narančasta naljepnica

Medika je u potresu dobila narančastu naljepnicu, a zgrada koja se naslanja na nju, još čeka obnovu. Stanari su mahom iseljeni. Druga stambena zgrada u Jukićevoj, koja također s Medikom dijeli zid, prošla je bolje, ali i oni imaju problema zbog derutne tvornice.

- Što se tiče prostora Medike u Pierottijevoj 11, Grad Zagreb je vlasnik navedene nekretnine, a Autonomni kulturni centar navedeni prostor koristi od 2008., za što plaća naknadu. U prostoru Medike se odvijaju kulturni, glazbeni i umjetnički programi, izložbe, i radionice. Nakon potresa 2020. godine, kompleks je označen narančastom oznakom s preporukom detaljnog pregleda i mjera hitne intervencije. Mjere hitne intervencije su provedene odmah nakon potresa i izvršen je detaljan pregled zgrade, a GSKG je proveo mjere sanacije dijelova krovišta i stropne konstrukcije. Prostoru Medike je potrebna obuhvatna rekonstrukcija i značajna ulaganja, za što je potrebno izraditi dokumentaciju i osigurati sredstva. Navedene aktivnosti Grad Zagreb planira uvrstiti u proračunske planove od 2026. godine - rekli su nam iz Grada Zagreba na pitanje što je s tom nekretninom.

Iako im prijatelja više nema, Gračanovi bližnji ne žele da se ugasi mjesto slobode koje je tako volio.

- Takav prostor ovom gradu treba. Prostor slobode, kreativnosti, da oni umjetnici koji ne djeluju u okviru institucija imaju gdje djelovati, da postoje alternative noćnim i narodnjačkim klubovima, da Zagreb ima život. To imaju i Prag, i Berlin, i Ljubljana, i Pariz. Za Vecinu ostavštinu bi najgore bilo da se to sve zatvori. Ne znam što Grad planira s time, ali vjerujem da bi najveći spomenik Vecinom životu bilo da se ta zgrada obnovi, da se uvede reda i da bude neka vrsta kulturnog centra. Ali koji funkcionira po nekom redu, po nekakvim pravilima, da taj prostor korisnici održavaju, da ne padne u ruke nekoga tko će sve uništiti. Eto, to bih htio - zaključuje njegov prijatelj.

U Vedranovoj sobi još je sinoć gorjelo svjetlo.