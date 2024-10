Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kad nisam bio. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i na nju. To njezino ponašanje utjecalo je na to što sam napravio. Da nisam imao očeve pištolje, ja to ne bih napravio, svjedočio je u utorak u sudnici Specijalnog suda u Beogradu dječak (14) kojem sude jer je 3. svibnja 2023. godine u Osnovnoj školi “Vladimir Ribnikar” u Beogradu ubio deset ljudi - zaštitara i devet učenika.

24sata na suđenju u Beogradu: Zatamnjeno staklo, suze majki i riječi dječaka koje lede krv...

Njega su vozilom hitne pomoći uz jako osiguranje i u pratnji dva policijska vozila dovezli u dvorište zatvora, tik do zgrade suda, u koju je ušao posebnim hodnikom. S obzirom na to da je u trenutku masakra imao 13 godina, neće snositi kaznenu odgovornost za svoje djelo.

Na glavni ulaz ulazili su roditelji ubijene djece sa svojim odvjetnicima. Okolne ulice i svi ulazi na sud bili su puni policije. Ništa se nije prepuštalo slučaju. To je prvi put od zločina da je dječak napustio dječju psihijatrijsku kliniku, u koju su ga smjestili zbog ispitivanja i vještačenja.

Prvi put oči u oči sa dječakom koji ih je zavio u crno

Na licu roditelja ubijene djece vidjeli su se tuga u očima i strah kao onog dana kad su čuli da njihovih najmilijih više nema. Danas su prvi put vidjeli dječaka koji ih je zavio u crno. Stajao je leđima okrenut prema njima. On ih nije mogao vidjeti jer su bili odvojeni neprobojnim staklom s prolaskom svjetlosti u jednom smjeru. Pojavila se i dječakova majka. Sina nije vidjela od dana kad je počinio zločin. Bila je to odluka suda, kako ne bi utjecala na njega. Sa sinom je posljednjih godinu i pol komunicirala isključivo pismima. Cijelo je vrijeme mirno pratila ročište. Slušala je kako dječak odgovara na pitanja. Nakon ročišta pričekala je da se svi raziđu kako bi izašla iz zgrade suda. Sjela je u taksi, ne pogledavši roditelje ubijene djece. Njenog supruga odvezli su nazad u pritvor, a sina ponovno na Odjel psihijatrije. Javnost je na zahtjev glavnog tužitelja isključena iz suđenja.

Inače, sud je posebno pazio na to da u hodnicima suda ne dođe do slučajnoga kontakta obitelji ubijenih i dječaka. Tijekom današnjeg svjedočenja uz maloljetnika je cijelo vrijeme bio psihijatar, koji je pratio njegove reakcije i u slučaju potrebe mogao je prekinuti svjedočenje ili zatražiti stanku. Srpski mediji izvještavali su da je dječak posljednjih mjeseci vrlo šutljiv, ni s kim ne razgovara te da je depresivan. Ipak, prije počeka suđenja psihijatar je potvrdio da je sposoban za svjedočenje.

Nakon uvodnih riječi dječak je počeo svjedočenje. Strpljivo je odgovarao na pitanja suda, tužiteljstva, odvjetnika i oštećenih. A onda je izrekao rečenicu koja je sablaznila sve u sudnici: “Osjećao sam da su me druga djeca odbacila i zato sam ih ubio. Tog 3. svibnja uzeo sam pištolj kako bih to učinio, ali ipak nisam bio siguran da ću pucati”. A onda je nastavio: “Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kad nisam bio. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i na nju. To njeno ponašanje utjecalo je na to što sam napravio. Da nisam imao očeve pištolje, ja to ne bih napravio”.

Žele istražiti curenje podataka

Pitanja dječaku postavljao je Nenad Stefanović, glavni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, i to je prvi put da šef nekog tužiteljstva u Srbiji izravno sudjeluje u procesu. Stefanović je proteklog vikenda zatražio da ispitaju odakle cure informacije o ovom slučaju. Iako je javnost isključena iz ovog predmeta, zbog zaštite interesa maloljetnih oštećenih, pojedini mediji neprekidno iznose u javnost iskaze i detalje iz istrage i sa suđenja.

Tako je i Telegraf naveo kako je tijekom svjedočenja dječaku naizgled pozlilo, odnosno lice mu je vidno pocrvenjelo dok mu je pitanje postavljala majka ubijenog dječaka. Liječnici koji su se nalazili u zgradi Specijalnog suda izmjerili su mu tlak i nakon toga je ispitivanje nastavljeno. Zasjedanje je završilo oko 14 sati, a novo ročište, na kojem će dječak nastaviti iznošenje iskaza, zakazali su za 17. listopada, također u sudnici Specijalnog suda.

Kako su opunomoćenici oštećenika rekli nakon ročišta, ovo im je bilo jedno od najstresnijih u karijeri, ali nisu govorili o detaljima jer je na suđenju isključena javnost.

- Danas je bilo jedno od najstrašnijih suđenja kojima sam prisustvovao u karijeri. Postavljana su pitanja koja su bila usmjerena u pravcu utvrđivanja motiva i zašto se zločin dogodio. Moje mišljenje je da njegov današnji iskaz ide u pravcu koji će voditi osudi. Hoće li se tu pronaći dodatni detalji za eventualne dodatne optužnice, ostaje da vidimo - rekao je Ognjen Božović, odvjetnik i opunomoćenik obitelji ubijenih.

Odvjetnica dječakove obitelji, Irina Borović, kazala je da se ni u jednom postupku neće doznati ono što sve zanima, a to su razlozi zločina.

- Ti razlozi očigledno su negdje duboko u duši dječaka koji je, nažalost, izvršio sve ovo, a koji je živio normalan život s aspekta svih koji ga poznaju - zaključila je Borović.

Bol na licima roditelja koji su slušali svjedočenje

Roditelji ubijene djece nakon ročišta bili su devastirani. Na licima im se vidjela bol. Ponovno su proživjeli užas od 3. svibnja 2023. Neki su šutke gledali u daljinu, gotovo svima je bila suza u oku, na nekima se jasno vidjela psihička rastrojenost. Jedna od majki je jedva, koliko su joj se ruke tresle, držala cigaretu u ruci.

- Pitala bi odvjetnicu Irinu Borović, koja zastupa roditelje dječaka, kako bi se ona osjećala da je njeno dijete ubijeno. Smatram da se nije trebala prihvatiti ovog slučaja, mogli su im dodijeliti odvjetnika po službenoj dužnosti, bilo bi nam lakše – rekla je uplakana žena.

Dječakova oca, koji je također bio u sudnici, optužili su za teško djelo protiv opće sigurnosti jer je sina učio pucati i nije dobro osigurao pištolje, kojima je njegov sin ubio deset ljudi. Dječakovu majku terete za nedopušteno držanje streljiva jer je na jednoj čahuri u učionici povijesti nađen njen DNK trag. Vlasnika streljačkoga kluba te instruktora u tom klubu terete za davanje lažnog iskaza, jer su, kako se sumnja, u tužiteljstvu tvrdili da dječak ubojica nije pucao u njihovu klubu. Tužiteljstvo je za oca zatražilo 12 godina zatvora, a za majku dvije i pol godine. Optuženi su također vlasnik te instruktor streljačkoga kluba u koji je otac vodio sina da vježba pucanje na pokretnim metama, a za njih je predložena kazna od po tri godine zatvora. Parnične postupke protiv roditelja pokrenule su obitelji ubijene djece.

Imao popis učenika koje je htio ubiti

Podsjećamo, tog jutra u školu je ušetao tad 13-godišnjak. Bio je naoružan s dva pištolja koja pripadaju njegovu ocu, u ruksaku je imao Molotovljeve koktele. Odmah na ulazu u školu ubio je domara. Policija je poslije objavila da je dječak imao popis za likvidaciju, na kojem se nije nalazilo ime nesretnog domara. Čovjek je samo bio na pogrešnome mjestu... Odmah nakon njega upucao je i ubio dvije dežurne učenice koje su bile na ulazu u školu. Ni one navodno nisu bile na njegovu popisu. Napunio je pištolj i nastavio kretati se po školi, iduća meta bio mu je sat povijesti. Upao je u učionicu i počeo pucati... Iza sebe je ostavio 10 mrtvih tijela.