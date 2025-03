24sata u Kočanima: 'Izgubio sam jedino dijete, ja sam mrtav čovjek. Čemu mi uopće život?'

Ovo je tragedija. Mi smo slomljeni, poznajemo vrlo mnogo ljudi koji su poginuli. Nasreću, moj nećak se spasio, ovdje je u bolnici, ali ne znamo kako će sve završiti. Djeca su otišla veseliti se, a izašla su mrtva iz toga kluba. Kako je klub uopće radio, nas to ne zanima. Nije na nama to određivati. Pa zašto imamo onda institucije? Zašto ti ljudi dobivaju plaću ako mi moramo paziti? Tragedija, tuga, nema druge riječi, u suzama nam govori teta ozlijeđenog mladića koji se nalazi u skopskoj bolnici nakon stravičnog požara u Kočanima, gdje je poginulo najmanje 59 ljudi.

Pokretanje videa... 09:30 24sata iz Makedonije: U požaru u makedonskom noćnom klubu poginulo 59 osoba, preko 150 ozlijeđenih | Video: Emirat Asipi/24sata

Ljudi okupljeni ispred bolnica, ali i na trgu u Kočanima su očajni. Tuga, suze, ali i veliki bijes. Nema čovjeka u tom gradu na istoku Sjeverne Makedonije da nije izgubio nekoga u najvećoj tragediji koja je pogodila tu zemlju. Zbog svega su ljutiti građani jučer demolirali kafić vlasnika kobnog noćnoga kluba.

Drago Stojanov, koji je u požaru izgubio jedino dijete, bijesan je na državu.

- Reći ću vam ovo pred svima. Snimite me. Ja sam mrtav čovjek, izgubio sam sve… Cijela Europa treba znati. Nakon ove tragedije, čemu mi uopće život? Ne treba mi. Imao sam jedno dijete i izgubio sam ga - u suzama je govorio očajni otac.

U kobnom klubu bilo je 500 posjetitelja, a prodano je bilo samo 250 karata.

Kad je počela vatra, ljudi u prvi mah nisu znali što se zbiva, a kad su shvatili o čemu je riječ, nastao je stampedo.

- Vidjeli smo da je počeo gorjeti dio stropa, u roku od dvije minute vatra je zahvatila strop. Počelo se dimiti, ali nitko nije shvaćao što se događa. I odjednom su počeli panično vikati da izađemo. U toj panici nismo vidjeli gazimo li jedni druge, gazimo li nekoga, samo smo se pokušavali nekako spasiti. Na kraju sam uspio spasiti se jer sam bio blizu izlaza i nekako sam se progurao kroz masu - rekao je za Kanal 5 student medicine koji je želio ostati anoniman. Drugi mladić koji je bio u publici kaže da je do požara došlo oko 2.30 sati, kad su prskalice na pozornici zapalile izolaciju na stropu.

- Čuo sam eksploziju i krov se urušio. Onda smo svi pojurili prema izlazu, svi smo trčali prema jednim vratima, bila su i ulazna i izlazna - rekao je mladić koji također nije otkrio svoj identitet.

Očevidac Vlatko Zdravkov rekao je za Deutsche Welle kako su spašavali sve koje su mogli.

- To je strašno. Sto ljudi leži tamo, uhvatite one koji imaju puls, spasite ih. Ubacujete ih u aute i odvozite. One koji nemaju, razumijete, guraju ih u stranu. Spaljeni, smrskani, ugušeni, većina ih je umrla od opeklina, neki od strujnog udara. To su naša djeca, umrla su i naša djeca - rekao je Zdravkov. Ljudi su pokušali spasiti se iz vatrene stihije, ali su spas bila samo jedna mala vrata. Druga su bila zatvorena, a prozori su imali metalne rešetke. Spasiti se nisu mogli. Nastao je stampedo, hala se brzo ispunila gustim dimom, a mladi su ljudi vikali i tražili spas. Gazili su jedni preko drugih.

- Svi su počeli vrištati i vikati 'izlazite, izlazite'. Ne znam kako, ali završila sam na podu, nisam se mogla podignuti, a u tom trenutku ljudi su počeli gaziti po meni. Moja sestra je umrla. Ja sam spašena, a ona nije - opisala je jedna djevojka koja je bila u klubu. Većina stradalih u požaru su mladi ljudi. Do požara je došlo kad su iskre iz pirotehničkih uređaja zahvatile strop. Vlasti su rekle da je riječ o "improviziranom noćnom klubu koji nije imao dozvolu za rad". Prije nego što je pretvoren u klub, prostor je služio kao skladište tepiha. Ravnateljica bolnice u Kočanima, Kristina Serafimovska, rekla je kako je većina stradalih ozlijeđena u stampedu koji je nastao u panici nakon izbijanja vatre.

- Sedamdeset pacijenata ima opekline i simptome trovanja ugljičnim monoksidom - rekla je Serafimovska. Volonter Crvenoga križa Mustafa Saidov rekao je da su većina stradalih mladi ljudi.

- Unutra, gdje identificiraju žrtve, situacija je još lošija. Roditelji su također vrlo mladi, imaju oko 40 godina. Njihova djeca su imala 18 ili 20 godina. Situacija je brutalna, kaotična, priče su strašne. Nažalost, izgubljeni su mnogi mladi životi - rekao je Saidov.

Jedna je žrtava požara i Toše Bogdanov (30). Njegovi prijatelji kažu da je izašao s društvom kako bi proslavio rođenje sina. Bogdanov, koji je bio iz Obleševa, radio je kao automehaničar.

- Toše je dobio sina i izašao je s prijateljima proslaviti rođenje djeteta. Želio ih je počastiti i otišao je u diskoteku, a sad ga više nema - rekao je izvor blizak obitelji. Među žrtvama je i profesorica klavira na Fakultetu glazbene umjetnosti u Skoplju, Sara Projkovska, koja je bila poznata i kao prateći vokal benda DNK. Projkovska je bila samohrana majka dvoje djece, a njen suprug, trubač i profesor trube Aleksandar Nikolovski, preminuo je 2021. Tijekom karijere pjevala je prateće vokale gotovo svim pop pjevačima u Makedoniji, navode makedonski mediji. Nakon velike tragedije bila je još jedna tragedija. Vozaču hitne pomoći koji je cijelu noć vozio ozlijeđene iz požara otkazalo je srce.

Ministar zdravstva Sj. Makedonije Arben Taravari rekao je da je stanje više od 150 ozlijeđenih u tragediji u Kočanima pod kontrolom, ali je upozorio da je 20 pacijenata u kritičnom stanju i da su u sljedećim danima moguće komplikacije. Ministar je potvrdio da je 51 pacijent hospitaliziran izvan zemlje, teško ozlijeđeni upućeni su na liječenje u inozemstvo. Ministrica zdravstva RH, Irena Hrstić, rekla je da će četvero pacijenata stići u Zagreb. Za "Dnevnik" HRT-a rekla je da će ozlijeđene ljudi liječiti u KBC-u Sestre milosrdnice te da su spremili i respiratore. Makedonski ministar unutarnjih poslova Panče Toškovski izjavio je kako je osumnjičeno 23 ljudi u vezi s tragedijom u Kočanima.

- Klub je 15 godina radio bez dozvole. Do sada je uhićeno 13 ljudi, vlasnik diskoteke, neformalni vlasnik diskoteke, prodavač karata, četiri zaštitara, voditelj podružnice zaštitarske agencije, tri osobe iz Državne tržišne inspekcije i jedna iz Inspekcije rada, te još jedna osoba povezana s događajem - rekao je Toškovski.

Tužitelji su rekli da se protiv ukupno 11 ljudi pokreće istražni postupak. Jedan od privedenih rekao je kako se ne osjeća krivim.

- Mi smo heroji, spasili smo 200 ljudi. Ostao sam u požaru do posljednjeg trenutka kako bih izvukao svu djecu, da bih ih spasio kao vlastitu. Imam dvoje maloljetne djece - izjavio je na ispitivanju, piše Sitel.

Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski nazvao je tragediju u Kočanima "masovnim ubojstvom".

- Došli smo do podatka da je u 2024. izdano ukupno 12 dozvola za kabaree. Bit ćemo bez milosti, bez obzira na to o kome je riječ, tko je koje nacionalnosti i iz koje je stranke. Ovo je masovno ubojstvo koje je netko dopustio za novac i za mito, zbog korupcije - rekao je Mickoski.