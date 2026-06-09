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7.8 PO RICHTERU

37 mrtvih, 500 ozlijeđeno, a 20.000 ostalo bez doma. Jeziv epilog potresa na Filipinima

Piše Filip Sulimanec,
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37 mrtvih, 500 ozlijeđeno, a 20.000 ostalo bez doma. Jeziv epilog potresa na Filipinima
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Foto: Noel Celis

Zgrade su se urušile, a ceste su ili napukle ili zatrpane odronima zemlje. Veliki dijelovi otoka i dalje su bez električne energije i telefonskih veza

Stotine naknadnih potresa uzdrmale su južni dio Filipina nakon što je potres magnitude 7,8 odnio desetke života, dok je stotine ljudi ozlijeđeno, piše BBC.

Razmjeri uništenja na otoku Mindanao postaju jasniji kako hitne službe stižu do obalnih gradova i mjesta. Dužnosnici strahuju da bi broj žrtava, koji trenutačno iznosi 37 mrtvih i 487 ozlijeđenih, mogao dodatno porasti. Prema nekim procjenama bez doma je ostalo 20.000 ljudi.

Zgrade su se urušile, a ceste su ili napukle ili zatrpane odronima zemlje. Veliki dijelovi otoka i dalje su bez električne energije i telefonskih veza.

Aftermath of a magnitude 7.8 earthquake in southern Philippines
Foto: Noel Celis

Potres, koji je udario u ponedjeljak ujutro, pokrenuo je upozorenja za tsunami u Indoneziji, južno od Mindanaa, te duž japanske obale Pacifika, zbog čega su raseljeni deseci tisuća ljudi.

"Nadamo se da broj poginulih neće više rasti, ali očekujemo da će se mijenjati. Naš prioritet danas su potraga i spašavanje", izjavio je za radio DZMM Bernardo Alejandro, pomoćnik tajnika agencije koja nadzire odgovor na katastrofe.

Aftermath of a magnitude 7.8 earthquake in southern Philippines
Foto: Noel Celis

Prema njihovim dosadašnjim procjenama, oštećeno je blizu 2000 domova i 6000 javnih škola, dodao je.

Filipine redovito pogađaju potresi i vulkanske erupcije jer se nalaze na takozvanom Pacifičkom vatrenom prstenu, području pojačane seizmičke aktivnosti.

Potres od ponedjeljka uzrokovan je pomicanjem u Cotabato rovu, u blizini južnog vrha zemlje. Taj rov, koji je izvor golemih potresa, generirao je potres magnitude 7,9 još 1976. godine, što je pokrenulo tsunami u kojem je poginulo oko 5000 ljudi. Potres od ponedjeljka posijao je paniku u inače mirnim dijelovima Mindanaa. Mobilni telefoni i nadzorne kamere snimili su prizore zgrada koje se ruše na tlo i djece koja vrište dok se zemlja trese.

Aftermath of earthquake in southern Philippines
Foto: Noel Celis

"Svima nam se vrtjelo u glavi, kao da nas netko snažno ljulja u mreži dulje od dvije minute. A trešnja je iz sekunde u sekundu postajala sve jača", rekao je Cesar Sundo, učitelj u javnoj školi u gradu Lebaku.

"Naši učenici su vikali i plakali, morali smo ih smirivati. A radilo se o tisućama učenika."

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Sundo je rekao da su učenici, uglavnom mlađi od 10 godina, ostali na školskom igralištu sve dok im nije savjetovano da odu kući.

"Doslovno nas je spasilo podizanje zastave", rekao je, objasnivši da su bili vani kada je potres udario. Ministar znanosti i iskusni seizmolog, Renato Solidum, izjavio je da su mnogi učenici preživjeli jer su prisustvovali jutarnjem okupljanju, koje se održava svakog ponedjeljka.

Aftermath of earthquake in southern Philippines
Foto: Noel Celis

"Imali su sreće što su bili vani. Mogli su ostati na mjestu i sjesti", rekao je Solidum u zasebnom intervjuu za DZMM.

"Ova su područja i prije doživljavala jake potrese. Ovo je jedan od najjačih."

Jedan viralni video prikazuje kako se poslovnica omiljenog lanca brze hrane Jollibee u gradu General Santos ruši pred očima užasnutih promatrača.

Lanac je u ponedjeljak navečer izdao priopćenje u kojem stoji da su svi zaposlenici u područjima pogođenim potresom na sigurnom.

Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. izjavio je da je mobilizirao cijeli državni aparat kako bi odgovorio na ovu katastrofu.

Njegovi ministri prometa i zdravstva doletjeli su na Mindanao iz glavnog grada Manile kako bi nadgledali akciju pomoći. Ministar zdravstva Teodoro Herbosa rekao je da su naknadni potresi, od kojih su neki bili prilično jaki, udarali čak i dok su liječnici pružali pomoć ozlijeđenima.

Pristup nekim gradovima, poput mjesta Jose Abad Santos u pokrajini Zapadni Davao na istočnoj strani Mindanaa, i dalje je otežan.

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