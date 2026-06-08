Filipinka za 24sata o snažnom potresu: 'Na prvi dan škole ovakva nesreća. Ovo je užas'

Užasnuto gledam vijesti iz Zagreba i ne vjerujem što vidim. Moja obitelj i prijatelji su dobro, iako žive na otoku Iloilo u susjedstvu Mindanaa, koji je zadesio potres, kaže za 24sata Filipinka zaposlena u Zagrebu, Maricel.

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Pokretanje videa... VIDEO Snažan potres pogodio Filipine | Video: 24sata/Reuters

Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada.

- Baš na vijestima gledam hrabre učenike u školama koje je zadesio potres, danas je kod nas prvi dan nastave školske godine - užasnuto će Maricel. I baš na prvi dan škole ovakva nesreća, kad su sva djeca u školskim zgradama, dodaje.

- Toliko je ljudi stradalo, i toliko zgrada oštećeno, tužna sam, jako tužna i zabrinuta - dodaje Filipinka.

Epicentar potresa bio je jugozapadno od Maasima u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanau, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs). Potres se snažno osjetio i u gradu General Santosu, domu oko 70.000 stanovnika.

Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno na jugu Filipina, prema podacima civilne zaštite. Izdana su upozorenja na cunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati.

Potres se osjetio i u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove.

Potres se dogodio prvog dana školske godine, tijekom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim uredima pa su mnogi učenici, učitelji i osoblje već bili izvan zgrada.