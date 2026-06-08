Obavijesti

News

Komentari 1
POTRES UZDRMAO FILIPINE

Filipinka za 24sata o snažnom potresu: 'Na prvi dan škole ovakva nesreća. Ovo je užas'

Piše HINA, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Filipinka za 24sata o snažnom potresu: 'Na prvi dan škole ovakva nesreća. Ovo je užas'
Foto: GenSan DEV

Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada

Užasnuto gledam vijesti iz Zagreba i ne vjerujem što vidim. Moja obitelj i prijatelji su dobro, iako žive na otoku Iloilo u susjedstvu Mindanaa, koji je zadesio potres, kaže za 24sata Filipinka zaposlena u Zagrebu, Maricel. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snažan potres pogodio Filipine VIDEO
Snažan potres pogodio Filipine | Video: 24sata/Reuters

Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada. 

- Baš na vijestima gledam hrabre učenike u školama koje je zadesio potres, danas je kod nas prvi dan nastave školske godine  - užasnuto će Maricel. I baš na prvi dan škole ovakva nesreća, kad su sva djeca u školskim zgradama, dodaje.

- Toliko je ljudi stradalo, i toliko zgrada oštećeno, tužna sam, jako tužna i zabrinuta -  dodaje Filipinka.

Epicentar potresa bio je jugozapadno od Maasima u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanau, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs). Potres se snažno osjetio i u gradu General Santosu, domu oko 70.000 stanovnika.

Magnitude 7.8 quake in General Santos Magnitude 7.8 quake in General Santos Magnitude 7.8 quake in General Santos
16
Foto: GenSan DEV

Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno na jugu Filipina, prema podacima civilne zaštite. Izdana su upozorenja na cunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati.

120 OZLIJEĐENIH Najmanje 15 ljudi poginulo je u potresu na Filipinima: Spasioci pod ruševinama traže nestale
Najmanje 15 ljudi poginulo je u potresu na Filipinima: Spasioci pod ruševinama traže nestale

Potres se osjetio i u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove.

Potres se dogodio prvog dana školske godine, tijekom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim uredima pa su mnogi učenici, učitelji i osoblje već bili izvan zgrada.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026