50 kilometara duga kolona vodi do Neuma. A u Makarskoj? Čak 20.000 kreveta zjapi prazno

50 kilometara od Neuma počinje nezapamćena kolona automobila, mahom državljana BiH koji odlaze na svoje jedino more. Istovremeno, u Makarskoj je prazno više od 20 tisuća kreveta, odnosno 91% smještaja

<p>Čak 91 posto smještaja u Makarskoj ostalo je prazno. I hoteli, i vile i kampovi. Najbolje se drže apartmani, tamo je većina od dvije tisuće turista koliko trenutno boravi pod Biokovom. A Makarska broji 22.666 ležajeva. To znači da su prazna ostala njih 20.473. </p><p>Iako je ova statistika porazna, ona i nije neko iznenađenje. No ono što je zanimljivo jest da broj turista pada u odnosu na prošli mjesec. U svibnju je Makarska zabilježila tisuću dolazaka više. </p><p>Značajna razlika osjeti se i u statistici gostiju iz Bosne i Hercegovine. </p><p>Da je situacija normalna, od 1.1. do danas već bi oko 50 tisuća turista iz susjedne zemlje odradilo svoje godišnje odmore na plažama Mozambika. Ovako ih je u cijeloj 2020. stiglo tek 2 537.</p><p>Najbolje je te podatke predočio nedavni naslov iz Dnevnog Avaza: Neće Žuga ni na more. </p><p>Upravo taj medij danas je objavio vijest kako se kolona automobila kreće prema Neumu, te da je gužva već na Svitavi, mjestu udaljenom 50 kilometara od prve bosanske plaže. Formirala se ta kolona već u popodnevnim satima. Mnogi su došli na ideju da se okupaju, a kako se zbog zatvorenih granica nema gdje, izgledno je da će ovaj vikend BiH obala biti nikad punija. </p>