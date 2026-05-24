PREGOVORI

60 dana mira: Ovo su detalji plana za kraj rata s Iranom

Piše Filip Sulimanec,
Donald Trump je izjavio kako je „memorandum o razumijevanju” u pregovorima za okončanje rata između SAD-a i Izraela protiv Irana „u velikoj mjeri ispregovaran”.

Službeni detalji dogovora i dalje su oskudni te je još uvijek moguće da se neki aspekti memoranduma promijene, no evo što dosad znamo o potencijalnom sporazumu koji bi mogao donijeti kraj rata.

Što bi moglo biti uključeno u sporazum?

Dogovor bi uključivao produljenje primirja na 60 dana, tijekom kojeg bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio, Iran bi mogao slobodno prodavati naftu, a održali bi se i pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, izjavio je američki dužnosnik za Axios.

Iran bi također pristao ukloniti mine koje je postavio u tjesnacu i ne bi nametao nikakve pristojbe za brodove. U zamjenu za to, SAD bi ukinuo blokadu iranskih luka koja je na snazi od 13. travnja, izvijestio je Axios. Američki državni tajnik, Marco Rubio, izjavio je u nedjelju da bi dogovor, ako bude uspješan, mogao rezultirati „potpuno otvorenim” Hormuškim tjesnacem „bez pristojbi”. Međutim, iranski mediji su izvijestili da bi Hormuški tjesnac i dalje ostao pod iranskom kontrolom.

Prema izvješćima, dogovor bi odmrznuo dio iranske imovine koja se drži u bankama izvan Irana. Neprijateljstva bi se navodno obustavila na svim fontovima, uključujući Izrael i Libanon.

Što vjerojatno neće biti uključeno?

Visoki iranski izvor izjavio je u nedjelju za Reuters da Teheran nije pristao predati svoje zalihe visoko obogaćenog uranija (HEU).

Izvor je naveo da iransko nuklearno pitanje nije dio preliminarnog sporazuma sa SAD-om. NY Times je, pozivajući se na dva američka dužnosnika, prethodno izvijestio da je Teheran izrazio spremnost da se odrekne svojih zaliha.

Čak i ako Teheran pristane predati dio svojih zaliha visoko obogaćenog uranija, nije bilo spomena o tome kako bi se to izvelo u praksi.

Također se vrlo malo spominjao iranski program balističkih projektila ili obuzdavanje potpore njegovim regionalnim saveznicima, poput Hezbollaha u Libanonu ili Hutista u Jemenu.

Američki predsjednik izjavio je u nedjelju da je rekao svojim suradnicima da ne požuruju dogovor s Iranom, umanjivši nade da će doći do preokreta u tromjesečnom ratu što su dan ranije dale naslutiti obje strane.

Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostat će "u punoj snazi i učinku sve dok se ne dogovori, potvrdi i potpiše sporazum", napisao je Trump na mreži Truth Social.

