Iranci prijete internetskim kolapsom. Stručnjak za 24sata: U Hrvatskoj ne bi to osjetili

Okuražen svojom uspješnom ratnom blokadom Hormuškog tjesnaca, Iran se okreće jednoj od skrivenih arterija globalnog gospodarstva: podmorskim kabelima ispod tog plovnog puta koji prenose golem internetski i financijski promet između Europe, Azije i Perzijskog zaljeva.

Islamska Republika želi naplaćivati najvećim svjetskim tehnološkim tvrtkama korištenje podmorskih internetskih kabela položenih ispod Hormuškog tjesnaca, a mediji povezani s državom nejasno su zaprijetili da bi promet mogao biti poremećen ako tvrtke ne plate. Zastupnici u Teheranu raspravljali su prošli tjedan o planu koji bi mogao ciljati na podmorske kabele koji povezuju arapske zemlje s Europom i Azijom.

- Nametnut ćemo naknade za internetske kabele - izjavio je pretprošli tjedan glasnogovornik iranske vojske Ebrahim Zolfaghari na platformi X. Mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom objavili su da bi iranski plan za ostvarivanje prihoda od tjesnaca zahtijevao od tvrtki kao što su Google, Microsoft, Meta i Amazon da se usklade s iranskim zakonom, dok bi tvrtke za podmorske kabele morale plaćati naknade za licenciranje prolaza kabela, pri čemu bi prava na popravak i održavanje bila dodijeljena isključivo iranskim tvrtkama.

Trenutačno nije skroz jasno kako bi Iran mogao prisiliti tehnološke divove na suradnju, budući da im je zbog strogih američkih sankcija zabranjeno izvršavati plaćanja Iranu. Unatoč tome, mediji povezani s državom uputili su prikrivene prijetnje upozoravajući na oštećenja kabela koja bi mogla utjecati na bilijune dolara u globalnom prijenosu podataka i odraziti se na internetsku povezivost diljem svijeta.

Informatički stručnjak Marko Rakar govori nam da su kabeli u dosegu iranske mornarice i diverzanata, ali da je njihovo oštećenje u ovom trenutku nerealan scenarij.

- Velika većina svih telekomunikacijskih kablova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac su zbog poznate neizvjesnosti s Iranom položene u Omanskim teritorijalnim vodama. To naravno ne znači da ti kablovi nisu u dosegu Iranskih podmornica ili ronilaca koji ih mogu oštetiti ili prekinuti, no to nije osobito realni scenarij. U realnoj opasnosti su samo kablovi koji prolaze kroz Iranske teritorijalne vode, a tih kablova ima malo - govori nam Rakar te dodaje da bi njihovo oštećenje imalo malo posljedica za Hrvatsku i ostatak svijeta.

- Telekomunikacijski kablovi koji su položeni na dno Hormuza uglavnom se odnose na povezanost zaljevskih zemalja s ostatkom svijeta i njihovo prekidanje bi imalo najviše efekata na dostupnost interneta u tim zemljama. Vrlo malo (ili ništa) od svjetskih servisa nije smješteno na bliskom istoku tako da bi efekt na ostatak svijeta bio nikakav ili zanemariv. Osim toga, internet je decentralizirana mreža i prekidom jednog ili više telekomunikacijskih veza, internet promet bi se u minutama prebacio na alternativne rute tako da prekida prometa ne bi bilo - kaže stručnjak.

- Analize pokazuju da kroz tranzitne telekomunikacijske kablove u zaljevu prolazi manje od jedan posto svjetskog bandwidtha, što je još jedan argument kako bi utjecaj presijecanja bio uglavnom samo lokalni a ne i globalni problem. Ipak, treba reći kako se u zaljevskim zemljama nalaze postojeći data centri, a grade i novi, pa bi presijecanje tih kablova moglo onemogućiti pristup toj infrastrukturi, uključivo i AI data centrima koji se tamo nalaze. S obzirom na to da se telekomunikacijske veze u pravilu polažu u more, presijecanje telekomunikacijskih kablova u ratnoj zoni bi onemogućilo popravak na duži rok, pa kako nema alternativnih pravaca dio te infrastrukture bi sigurno bio odsječen od ostatka interneta na duži period - zaključio je.

Hormuški tjesnac

Pet komercijalnih sustava podmorskih kabela prolazi kroz tjesnac. To uključuje sustave koji povezuju Aziju s Afrikom i Europom (AAE-1) te jugoistočnu Aziju s Bliskim istokom i zapadnom Europom (SEA-ME-WE 5). Još dva sustava FALCON, koji povezuje Indiju i Šri Lanku sa zaljevskim državama, Sudanom i Egiptom, te Gulf Bridge International Cable System (GBI), koji povezuje sve zaljevske zemlje, također prolaze kroz iranske teritorijalne vode.