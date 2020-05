60 godina zajedništva i uspjeha

Priča o Mesnoj industriji Ravlić koja ove godine slavi 60 godina postojanja priča je o uspjehu obiteljskog posla koji se razvio iz malog obiteljskog restorana do prehrambene industrije koja danas zapošljava oko 400 zaposlenika. Od davne 1960. godine, do danas Mesna industrija RAVLIĆ postala je jedna od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, a Ravlić mesnice simbol kvalitetne ponude mesa i prave oaze tradicionalnih slavonskih proizvoda diljem cijele zemlje. Kako su uspjeli, unatoč svim izazovima tijekom proteklih 60 godina, otkriva nam direktor Mario Ravlić:

„Ova jubilarna 60. obljetnica simbolički predstavlja naše obiteljske vrijednosti koje kao tvrtka njegujemo, iza nas je 60 godina napornog rada, truda, odricanja, stvaranja i strasti. Ovaj jubilej na neki način predstavlja veliku odgovornost sadašnje uprave da održi tradiciju te poštuje povijest ove tvrtke i njene vrijednosti, ali s naglaskom na modernizaciju i stvaranje novih dodanih vrijednosti. … Naša tvrtka zaista funkcionira kao jedna velika obitelj, u kojoj se zna kad je vrijeme za rad, ali i za povremeno opuštanje i druženje. Potičemo otvorenu i neformalniju komunikaciju među našim kolegama, pružamo podršku u njihovom osobnom razvoju i napretku te im dajemo poruku da su naša vrata uvijek otvorena kada im je to potrebno. Mesna industrija RAVLIĆ je danas na jednoj multi tranzicijskoj prekretnici, kako onoj generacijskoj tako i organizacijskoj, s kojima, unatoč brojnim izazovima, uspješno upravlja. Želimo i dalje graditi našu tvrtku koja će održivim rastom u dogledno vrijeme zasigurno izrasti u najveću mesnu industriju u zemlji. Pritom ne želimo kompromitirati kvalitetu naših proizvoda i usluge, jer kvaliteta je temelj našeg poslovanja i uspjeha. Želimo rasti zajedno za svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima i više od 300 malih i srednjih OPG-ova te kooperanata iz Hrvatske, ali uz društveno odgovorno poslovanje, u sinergiji s cjelokupnom zajednicom.“

Prije 60 godina, restoran Plavi podrum bio je početak ove uspješne obiteljske poslovne priče, a u njemu se posluživala janjetina koja je diljem Hrvatske i šire, bila prepoznata kao najbolja. Danas je Mesna industrija Ravlić najveći proizvođač janjetine u Hrvatskoj, a 50% sve janjetine koju možete konzumirati u Hrvatskoj, dolazi upravo iz njihovog, jednog od najmodernijih i najreprezentativnijih klaoničkih objekata u zemlji.

Tradiciju proizvodnje domaćeg mesa s hrvatskih farmi danas uspješno vodi treća generacija ove obitelji, a među njihovim zaposlenicima nisu rijetkost obitelji čijih nekoliko članova radi u ovoj uspješnoj tvrtki.

Kako je raditi u ovom ovom poslovnom subjektu ispričali su nam supružnici Ante i Silvija koji u Mesnoj industriji RAVLIĆ rade dulje od 15 godina.

“Kroz godine naučite uspješno odvajati privatni život od poslovnog, što u samim početcima i nije bilo tako. Na poslu je šef suprug Ante, a ja kod kuće. Toliki niz godina već radimo u Mesnoj industriji RAVLIĆ da je postala dijelom naših života i da se smatramo dijelom “obitelji”, odnosno osjećamo se da pripadamo tom zajedništvu kojeg ove godine slavi 60. rođendan. Lijepo je znati da smo jedna snažna velika zajednica u kojoj se svi međusobno poštujemo. Da je drukčije, ne bismo toliko dugo niti radili tu. No kao i u svemu, postoji mjesta za napredak i za promjene. Do sada nismo nikada pomišljali o promjeni posla, jer kako kaže suprug Ante, nakon 30 godina radnog staža, to više nije samo profesija nego nešto što me definira i što volim. I ja se slažem s tim, jer nakon 20 godina radnog staža, naučila sam i zavoljela taj posao i radim ga sa srcem”

Kako je Mesna industrija RAVLIĆ pouzdan poslodavac koji ulaže u svoje zaposlenike te im nudi sigurno i stabilno radno mjesto dokazuje i priča Andrije i Aleksandre;

“U Mesnoj industriji radimo preko 14 godina. Rad sa supružnikom i nije tako loš, zapravo super surađujemo jer svatko radi svoj posao, u suprotnim smo odjelima, tako da se slabije u toku radnog dana i srećemo. Nakon toliko godina u Ravliću zaista se osjećamo kao dio velike zajednice u kojoj vlada ugodna radna atmosfera. Po zanimanju smo različitih struka, suprug Andrija je agronom pa u MI RAVLIĆ ima mogućnosti raditi u svojoj struci zbog sestrinske firme AgroRavlić. Ja sam kemijski laborant, struka koja nema baš izravne poveznice s mesnom industrijom, no već 14 godina radim posao kojeg sam jako zavoljela, isto kao i Andrija. Dok Mesna industrija RAVLIĆ radi, ne bih ništa mijenjala.”

Ove godine RAVLIĆ slavi 60 godina rada, 60 godina tradicije, zajedništva i vjernosti. Veliki je uspjeh ostvariti 60 godina kontinuiteta pa se možemo zapitati koja je to tajna njihovog poslovanja.

U RAVLIĆU kažu: „To su tradicionalne recepture i kvaliteta proizvoda u koje je utkana požrtvovnost i odanost svih zaposlenika i kooperanata, jer bez njih ne bi bilo moguće od male obiteljske tvrtke prerasti u današnju modernu mesnu industriju.

Cijela 2020 godina bit će u znaku proslave velikog jubileja, a prilagođeno novim okolnostima, najvećim dijelom odvijat će se putem online kanala MI Ravlić. Tamo vas čekaju svakodnevne aktivacije i iznenađenja. Na njihovim društvenim mrežama potražite i veliku nagradnu igru u kojoj se dijeli 60 vrijednih nagrada. Nagradna igra krenula je 15. svibnja, a više informacija možete dobiti na www.ravlic.com.

