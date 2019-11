'80% je za!' Je li šopingiranju nedjeljom zaista odzvonilo?

Predsjednica STH-a Zlatica Štulić podsjetila je na Europsku socijalnu povelju koja određuje da svaka država donosi svoja pravila poštujući tradiciju i zaštitu radnika. "Loša organizacija radnog vremena i porast broja radnih sati često loše utječu na radnike, što se odražava na njihov privatni život i zdravstveno stanje", poručila je Štulić i naglasila kako 80% građana tvrdi da trgovine nedjeljom ne rade.

Upozorivši na odlazak radnika iz trgovinske djelatnosti, pozvala je mjerodavne da se uključe u rješavanje tog problema, inače bi u tom sektoru zbog manjka radnika moglo doći do kolapsa.

Štulić naglašava kako u maloprodaji radi 71 posto žena, što je još jedan diskriminacijski čimbenik. Te žene ne mogu planirati obiteljski niti privatni život.

- Nedjelja je u Hrvatskoj, prema ugovoru sa Svetom stolicom, neradni dan. Ta odredba se ne primjenjuje, a zašto se ne poštuje međunarodni ugovor, koji ima veću pravnu snagu nego domaći ugovor, ne znamo, rekla je.

Radnika platiti 500 posto za rad nedjeljom

Ograničavanje rada ili eventualno bitno povećane plaće koje bi destimuliralo rad nedjeljom, predložio je predsjednik HUP-ove Udruge trgovine Martin Evačić. Zbog velikog odljeva radne snage, ali i nezadovoljstva zaposlenih, rad nedjeljom treba regulirati, dodaje.

Evačić smatra kako se zbog neradne nedjelje ništa značajno ne bi dogodilo jer bi se potrošnja prelila na subotu i ponedjeljak. Poslodavcima je poručio da bi radnika trebali platiti 500 posto za rad nedjeljom.

Izrazivši nadu da će sindikati i poslodavci zajedno riješiti problem i ministru gospodarstva poslati poruku kako je vrijeme da se u sektoru trgovine ograniči rad nedjeljom, predsjednik SSSH-a Mladen Novosel poručio je da će se time tisućama radnica omogućiti zdravije poslovno okruženje.

- Omogućit ćemo im da nedjeljom budu sa svojim obiteljima, a profit neće pasti, ustvrdio je.

Novosel je istaknuo kako je za SSSH strateški prioritet borba za radno mjesto po mjeri čovjeka. "Uz dobru plaću, sigurne uvjete rada i prilagođeno radno vrijeme, ograničavanje rada nedjeljom jedan je od ključnih faktora", kazao je.

Trgovine ne trebaju raditi 365 dana u godini, od 0 do 24 sata, a radno vrijeme nedjeljom treba ograničiti, izuzetke zakonom regulirati te ih odrediti jasno i precizno, zaključeno je na konferenciji.

Poslodavci također protiv

- Da se ograniči broj nedjelja koje bi se radilo ili da se radnicima mora garantirati broj slobodnih nedjelja tijekom mjeseca. Jedan je od prijedloga čak i da bi rad nedjeljom trebalo platiti nekoliko puta više, iznosi svoju ideju Martin Evačić iz Udruge trgovina HUP, piše Dnevnik.hr.

- Radnici radne nedjelje percipiraju kao radne uvjete i ako se radi nedjeljom, pogotovo kao i svaki radni dan, oni smatraju da je to loše", tvrdi član upravnog odbora Lonije d.d Drago Munjiza.

Njegov kolega iz Peveca Marin Štenglin objašnjava kako su ljudi često spremni promijeniti posao, čak i kada im to onemogućuje povećanje plaća, jer radije biraju mogućnost da nedjeljom ostanu kod kuće sa svojima, javlja Dnevnik.hr.

Iako su poslodavci u načelu za neradnu nedjelju, traže da to regulira država, kako se njihov promet ne bi prelio konkurenciji. No, to je bio rizik koji je primjerice KTC bio spreman preuzeti.