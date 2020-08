A je to?! Turisti se sunčali, a on krenuo bagerom 'ravnati' plažu

<p>Mir na maloj plaži na otoku Kaprije u petak oko 14.30 sati uznemirio je bager.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Na plaži nas je bilo 20-ak. To je mala plitka plaža, savršena za obitelji s djecom. Čovjek je samo prošao kraj nas i upalio bager. Bio je malo dalje, ali onda nam se krenuo približavati. Baš mi je kćer zaspala na ležaljci i morala sam ju buditi da ju pomaknem jer je bila na ruti - priča naša čitateljica.</p><p>Bager na tom mjestu već nekoliko dana stoji parkiran.</p><p>- Tu je već nekoliko dana. Ja ne znam, možda imaju dozvolu za naspiavanje pijeska i poravnavanje, ali tko to radi u pola tri popodne? - kaže.</p><p>Bagerist se uopće nije obazirao na ljude već je svoj posao obavljao mimo njih, dok se jedan dio kupao i sunčao.</p><p>- Da je bar bagerist došao do nas i upozorio nas da se maknemo, a ne ovako. Bilo je trči, bježi. Kod nas se eto svašta može - zaključuje naša čitateljica.</p>