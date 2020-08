Ide, ide... Ma, ne ide! Jarbolom zapeo za most na Pašmanu

<p>U srijedu oko 16.00 sati, manji katamaran jarbolom je zapeo za most Ždrelac koji povezuje otoke Pašman i Ugljan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Zapeo jarbolom za most</strong></p><p>- Ljetujem na otoku već godinama i ne znam ni sam koliko sam puta svjedočio ovakvom scenariju - rekao nam je čitatelj koji je snimio video.</p><p>Iako je most visok 16,5 metara i to je na nekoliko mjesta istaknuto, čitatelj nam kaže da neiskustvo mnogih turista koji iznajme katamaran ili jedrilicu na otoku, 'kumuje' situacijama poput ove. </p><p>- Zapnu jarbolom za most i onda se hvataju za glavu. Trebaju poštovati pravila, visina mosta nije istaknuta uzalud. Srećom, nisam nikada svjedočio nekoj jačoj nesreći osim materijalne štete - kaže.</p><p>Kako je vidljivo i na kraju snimke, katamaran se okrenuo i pošao natrag putem odakle je došao, a na drugu stranu prešao tako da je zaplovio oko otoka.</p>