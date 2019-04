'A kaj taj se*e?': Nezadovoljna gospođa je 'uletjela' Kuščeviću

Lovri Kuščeviću, ministru graditeljstva i prostornog uređenja, prišla je jedna gospođa na Trgu bana Jelačića u Zagrebu dok je davao izjavu za N1 televiziju.

Ministar je počeo objašnjavati da se zakon o financiranju stranaka donio vrlo brzo zbog nadolazećih europskih izbora kada mu je jedna gospođa upala u rečenicu, pa i u kadar, te rekla: "A kaj taj se*e?"

Kuščević se okrenuo za gospođom i pozvao je da dođe pred kamere.

- Dođite vi malo ovdje. Dođite, dođite - pozvao je ministar.

No, gospođa to nije prihvatila već je samo dobacila: 'Taj samo se*e. Sram vas bilo. Kaj ste muško?'

Nezadovoljna gospođa je zatim nastavila svojim putem, a Kuščević se usredotočio na svoje izjave.