U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

Dok je Zagreb zbog štrajka ZET-a u potpunosti ostao bez javnog prijevoza te se radi štrajka komunalaca nakupljaju hrpe smeća po gradu, u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja. Vozači tramvaja i autobusa u ZET-u u srpnju su prosječno primili gotovo 2000 eura neto, a pojedini i više od 2700 eura, a vozači u Čistoći primaju 1850 neto. Istodobno, liječnici i medicinske sestre za 24sata su otkrili kolike su njihove plaće pa tako liječnici specijalizanti bez dežurstava imaju osnovnu plaću oko 1790 eura, dok medicinske sestre, čak i s dugogodišnjim iskustvom i visokom stručnom spremom, često primaju manje od svojih kolega u gradskim komunalnim poduzećima. Osnovna plaća medicinske sestre s 40 godina staža je 1400 eura, a liječnika specijalizanta 1790 eura.

Prema podacima Zagrebačkog holdinga, prosječna neto plaća vozača tramvaja i autobusa (za što je potrebna samo završena srednja škola i vozačka B kategorije) sa stalnim dodacima u srpnju 2026. iznosila je 1992,12 eura. Najmanja isplaćena plaća vozača autobusa sa srednjom stručnom spremom bila je 1661,14 eura, dok je najveća dosegnula 2725,05 eura. U taj iznos ulaze i dodaci za prekovremene sate, vožnju zglobnog vozila te porezne olakšice.

Vozači u Čistoći prosječno su primili 1851 euro neto, a komunalni radnici 1651 euro. Grobari su u prosjeku dobili 1586 eura, vrtlari Zrinjevca 1574 eura, a cestari 1545 eura. Pritom je važno naglasiti da se kod radnika Holdinga radi o isplaćenim plaćama s dodacima, pa konačni iznos ovisi o smjenama, prekovremenim satima, stažu i drugim naknadama.

Liječnici se školuju minimalno 11 godina duže od vozača ZET-a

Istovremeno, liječnici nakon završenog fakulteta prolaze kroz višegodišnju specijalizaciju (osim fakulteta koji traje šest godina, moraju proći specijalizaciju koja traje dodatnih pet godina, čime dolazimo do 11 godina školovanja više od vozača ZET-a), uz to njihov posao uključuje donošenje odluka o kojima ovise ljudski životi, rad pod velikim pritiskom i često prekovremeni rad. Osnovna plaća liječnika specijalizanta bez dežurstava, kako smo naveli, iznosi oko 1790 eura dok s tri dežurstva mjesečno može narasti na oko 2200 eura. Liječnik specijalist prima oko 2600 eura, a subspecijalist ili primarijus oko 2800 eura.

To znači da je osnovna plaća specijalizanta niža od prosječne plaće vozača ZET-a, dok su plaće specijalista i iskusnijih liječnika tek nešto više od nje. Još je izraženija situacija kod medicinskih sestara.

- Imam 27 godina radnog staža i magistrica sam sestrinstva, a moja je plaća 1700 eura. Kao što su komunalni radnici rekli da njima smrdi smeće, pa ne mirišu ni nama pacijenti uvijek. Dolaze nam sa svim mogućim izlučevinama, fekalijama, urinom, povraćotinom. Svakodnevno se susrećemo s takvim situacijama, ali znale smo da je i to dio našeg posla. Ipak, mislim da se premalo vrednuju naše obrazovanje, iskustvo i odgovornost koju imamo - rekla je za 24sata medicinska sestra s 27 godina radnog staža i diplomom magistre sestrinstva.

Medicinske sestre s kojima smo razgovarali za 24sata otkrile su nam koliko zarađuju, a njihove plaće pokazuju koliko primanja ovise o stručnoj spremi, radnom stažu i broju odrađenih dežurstava. Sestra sa srednjom stručnom spremom i 40 godina radnog staža ima osnovnu plaću oko 1400 eura, dok sestra s visokom stručnom spremom koja vodi odjel i ima 15 godina staža prima oko 1600 eura.

- Osnovna plaća nije isto što i ono što na kraju mjeseca dobijemo na račun. Kad radimo noćne smjene, vikende i dežurstva, iznos se poveća, ali to znači i da smo više vremena na poslu i da imamo dodatne obveze. Glavna sestra odjela s dva 24-satna dežurstva može dobiti oko 2000 eura, a sestre koje rade u smjenama, ovisno o broju noćnih, imaju između 1800 i 2000 eura - objašnjavaju nam medicinske sestre.

Ističu kako se njihov posao ne svodi samo na stručne postupke i terapiju, nego i na svakodnevnu brigu o pacijentima u najtežim trenucima, kada su bolesni, nemoćni i potpuno ovisni o tuđoj pomoći.

- Mi smo uz pacijente kada im je najteže, pomažemo im u osnovnim životnim potrebama, brinemo se o higijeni, terapiji i oporavku. To je posao koji zahtijeva znanje, strpljenje, fizičku snagu i emocionalnu izdržljivost. Ne očekujemo da se naš posao uspoređuje s tuđim, ali očekujemo da se prepozna koliko je zahtjevan - zaključuju medicinske sestre.