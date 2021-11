Uvijek se može postaviti pitanje što bi se dogodilo da Mario Banožić, ministar obrane i predsjednikova vreća za udaranje, nije prije mjesec dana umirovio Elvisa Burčula, zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, podređene predsjedniku Republike.

Ne bismo saznali ni za ministrov stan, ni za ministrove letove avionima, ni za prijevoz biskupa vojnom topovnjačom, ni za vikendicu ministrova tasta...

"Dao sam im bonus od godinu dana da riješe probleme", objasnio je jučer Zoran Milanović novinarima okupljenima ispred vojarne u Našicama, odgovarajući na pitanje zašto afere u MORH-u i vojsci tek sad izlaze na vidjelo.

Tri mjeseca se čekalo da izađe u javnost priča o Banožićevu letu vojnim Pilatusom. Dvije godine čekali smo da u javnost izađe priča o Banožićevu stanu. Od ljeta čekamo priču o privatnom korištenju vojne topovnjače za prijevoz biskupa, ali i ministra uprave Ivana Malenice.

Bi li javnost doznala za sve te afere da Banožić nije dirnuo u Milanovića?

Koga vojska zanima?

"Vas vojska ne zanima", prigovorio je predsjednik novinarima. A zanima li predsjednika države vojska ili primarno vlastita pozicija?

Tri mjeseca Milanović je šutio o narko aferi u Hrvatskoj vojsci, koja je izbila nakon otkrića Nove TV. Tada to nije želio nazvati sramotom, već "sastavnim dijelom života, devijacijom života". Tvrdio je kako se to "može dogoditi jednom, ali se više ne smije događati" i opravdavao vojnike uhvaćene u raspačavanju droge kako "to nisu Bečki dječaci" već da su to "ljudi koji žive grub i specifičan život, među njima se uvijek nađe onih koji žele prečicom".

Zvučao je kao brižni otac koji uhvati dječicu u krađi žvaka.

Tada Milanoviću nije bilo stalo da se javnost upozna s ozbiljnim problemima u vojsci, čiji je on vrhovni zapovjednik, u to vrijeme Milanović je čak odobravao tumačenja MORH-a u vezi te afere.

Sitno skandaliziranje

Prije više od godinu dana, kad mu je novinarka Nove TV nabrajala sve afere u vojsci, Milanović je poručivao kako će "vojsku štititi od sitnog skandaliziranja".

Sada koristi svaku priliku da vojsku spomene u kontekstu afere s ministrom Banožićem. Kako se raspolaže zrakoplovima, brodovima, pa i državnim stanovima. Ali tek nakon što ga je Banožić isprovocirao.

Što bi se dogodilo da je ministar obrane, s debelim putrom na glavi, ostavio predsjednika i njegove ljude na miru? Bismo li doznali za sve te afere ili bi Milanović i tada štitio vojsku od "sitnog skandaliziranja"?

Prljavi veš

To su sad, naravno, retorička pitanja i zapravo, iz perspektive javnosti, ne treba previše žaliti zbog činjenice da se u javnosti pere prljavi veš iz MORH-a i vojske.

No Milanović, koji je htio štititi vojsku od narko afera, od prigovora za loše materijalno stanje i bojnu spremnost vojske, sada nipošto ne želi štititi vojsku od ministrovih afera. I to ministra koji mu je stao na žulj.

Sada se vidi kako se vojska odnosi prema ministru, kako se koriste resursi za potrebe ministra - kao što se nedavno prigovaralo da se troše resursi za potrebe predsjednika, od jahte do helikoptera - kako politika manipulira vojskom i općenito, sramoti vojsku u javnosti.

Janjetina u vikendici

Sada se Milanović ruga Banožiću kako je "hitno odletio da mu se ne ohladi janjetina u vikendici", ali tek nakon što je Banožić ograničio predsjedniku njegovo korištenje helikoptera. Da su šutili, svatko je mogao letiti kako je htio i kad je htio.

Samo da nije ministar smijenio Burčula.

Milanović je dao ministru i Vladi "godinu dana bonusa". Drugim riječima, godinu dana je sjedio na aferama. Godinu dana je skrivao afere. Godinu dana je sudjelovao u zataškavanju nepravilnosti i nezakonitosti.

Da bi sada vodio rat protiv ministra obrane koji, nažalost, izgleda kao njegov privatni rat, a ne pokušaj da se vojsku spasi od nesposobnog i kompromitiranog ministra.

Kad se sve zbroj ii oduzme, vojska je u ovom natezanju predsjednika i ministra opet ispala žrtvom.

Još gore, doista više nije bitno tko će biti pobjednik.