A što sad? Sve opcije na stolu, ali flotu moramo hitno obnoviti

Vlada RH, kako smo u 24sata prije nekoliko dana prvi objavili, kreće u revidirani plan nabavke ratnih zrakoplova, a najbliži smo američkim borbenim avionima F-16.

[video: 1203272 / Izrael potvrdio da SAD nije dala odobrenje za prodaju zrakoplovu Hrvatskoj]

To je de facto važan zaključak sastanka Vlade i ranije sjednice Vijeća za obranu, na kojoj su, nakon blamaže Izraela, definirali novu strategiju modernizacije našeg ratnog zrakoplovstva.

- Ako pitate mene osobno koji je to model, to je platforma F-16. Želio bih da to budu novi zrakoplovi, da to bude manje komada, no moramo imati odgovornost za novac poreznih obveznika - rekao je u ponedjeljak ministar obrane Damir Krstičević. Istodobno, spominje se i mogućnost izravne pogodbe sa Sjedinjenim Državama umjesto međunarodnog natječaja kakav smo imali prošle godine i na kojem je odabran Izrael. Ovaj put, prema najavama visokih državnih dužnosnika, bit će ih manje, ali će biti noviji, ako ne i sasvim novi modeli F-16.

Novi ili noviji rabljeni?

- Prije svega idemo sustavno pogledati sve opcije. Vjerujem da će i naš bliski partner, Sjedinjene Države, učiniti sve da Republici Hrvatskoj da najbolju ponudu. Analizirat ćemo dobro cijeli proces. Imamo odgovornost za sigurnost Hrvatske, za sigurnost zračnog prostora. Vjerujemo da ćemo doći do aviona koji je dobar za Hrvatsku i koji si građani mogu priuštiti - objašnjava ministar obrane koji je mjesecima bio pod teškim pritiscima zbog problema sa sad poništenim natječajem.

- Nakon temeljite analize i stečenog iskustva dobivenog u procesu donosit ćemo daljnje procjene i odluke kako zadržati sposobnost vojnog zrakoplovstva, kako ga modernizirati i kako definirati novi model kojim bismo pristupili nabavi višenamjenskih borbenih aviona koji su potrebni Republici Hrvatskoj i za koji postoji volja svih ključnih institucija Republike Hrvatske da se realizira i završi - osnažio je poruku svoje vlade premijer Andrej Plenković.

3 razloga za hitnu obnovu zračne flote