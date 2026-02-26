Obavijesti

A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 9 min
A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu
Kolinda Grabar Kitarović prebacila je doktorat s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na Sveučilište Alma Mater Europaea u Mariboru

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odlučila je doktorat iz politologije, koji je godinama pripremala u Zagrebu, nastaviti izvan Hrvatske. Prema saznanjima 24sata, upisala je doktorski studij Alma Mater Europaea u Mariboru, smjer Strateško komuniciranje. Već dugo nije bila zadovoljna na Fakultetu političkih znanosti, izjavila je to još prije za Express, istaknuvši da je riječ o osobnoj odluci zbog pritisaka kojima je bila izložena.

