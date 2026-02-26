Obavijesti

News

Komentari 0
TEMPERATURNA KLACKALICA

Temperature do 19°C, vikend još topliji, a onda od idućeg tjedna stiže nova promjena vremena

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Temperature do 19°C, vikend još topliji, a onda od idućeg tjedna stiže nova promjena vremena
2
Zadar: Smiraj dana na zadarskoj rivi | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre

Admiral

Sunčano vrijeme, mjestimična magla i temperature oko nule probudili građane unutrašnjosti i na istoku Hrvatske. Na Jadranu je situacija jutros bila nešto povoljnija jer su temperature bile već oko desetak Celzijevih stupnjeva.

- Vjetar većinom slab, ponegdje na istoku i na sjeverozapadu umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak te jugozapadnjak, ujutro uz obalu mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, u Dalmaciji do 19 °C - priopćio je DHMZ.

Foto: DHMZ

A što nas točno čeka idućih dana otkrila je Tea Blažević, meteorologinja s N1.

- Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će ponovno biti hladno na kopnu, dok će danju biti razmjerno toplo.

Stabilno vrijeme bit će i za vikend. Na Jadranu je moguća umjerena naoblaka, a tijekom nedjelje i kiša. Magla neće napuštati unutrašnjost niti tijekom tih dana.

Početkom novog tjedna nestabilnije, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće je malo kiše. 

Foto: DHMZ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
NOVO ROČIŠTE

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026