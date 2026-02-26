Temperature do 19°C, vikend još topliji, a onda od idućeg tjedna stiže nova promjena vremena

Sunčano vrijeme, mjestimična magla i temperature oko nule probudili građane unutrašnjosti i na istoku Hrvatske. Na Jadranu je situacija jutros bila nešto povoljnija jer su temperature bile već oko desetak Celzijevih stupnjeva.

- Vjetar većinom slab, ponegdje na istoku i na sjeverozapadu umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak te jugozapadnjak, ujutro uz obalu mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, u Dalmaciji do 19 °C - priopćio je DHMZ.

Foto: DHMZ

A što nas točno čeka idućih dana otkrila je Tea Blažević, meteorologinja s N1.

- Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će ponovno biti hladno na kopnu, dok će danju biti razmjerno toplo.

Stabilno vrijeme bit će i za vikend. Na Jadranu je moguća umjerena naoblaka, a tijekom nedjelje i kiša. Magla neće napuštati unutrašnjost niti tijekom tih dana.

Početkom novog tjedna nestabilnije, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće je malo kiše.

Foto: DHMZ