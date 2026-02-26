Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
Na izborima u Srbiji 2016. pojavio se jedan začudan, fiktivni lik - Ljubiša Preletačević Beli. Preletačevića je osmislio student Luka Maksimović kako bi izvrgnuo ruglu zastupnike koji na izborima dobiju glasove kao zastupnici jedne opcije, a onda ih, nakon trgovine, vlada kupi. Preletačević je dobio gotovo deset posto glasova. Bio je treći, odmah iza Vučića. Mi smo upoznali cijelu vojsku “preletačevića” ili, kako ih je nazvao Milan Bandić, “žetončića”. To su bili Tomislav Saucha, Silvano Hrelja, Marija Puh, Milanka Opačić, Siniša Varga, Mario Habek, Ana Komparić Devčić, Tomislav Žagar, Mladen Madjer, Zdravko Ronko, Hrvoje Zekanović... Od jučer u tom jatu leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+