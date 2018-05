Abbas opozvao palestinskog predsatvnika u Washingtonu

Kuvajt je u utorak najavio da će predložiti nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o "zaštiti palestinskih civila" nakon nasilja u Pojasu Gaze, dok je SAD pohvalio izraelsku suzdržanost protiv Hamasa.

Vijeće sigurnosti sastalo se nakon najkrvavijeg dana za Palestince od rata u Pojasu Gaze 2014. U ponedjeljak ih je na granici s Izraelom ubijeno 60, po podacima palestinskog ministarstva zdravstva, dok je SAD svečano otvarao svoje veleposlanstvo u Jeruzalemu.

"Teroristička organizacija Hamas godinama potiče na nasilje, puno prije nego je SAD odlučio preseliti svoje veleposlanstvo", rekla je američka veleposlanica pri UN-u Nikki Haley. "Nijedna zemlja u ovom Vijeću ne bi postupila suzdržanije od Izraela."

Palestinski veleposlanik Riyad Mansour rekao je da je izraelska "okupacija glavni uzrok nasilja u regiji". Pozvao je Vijeće da "odmah djeluje kako bi se zaustavio pokolj palestinskog naroda".

Izrael tvrdi da postupa u samoobrani kako bi zaštitio svoje granice i zajednice i za sve okrivljuje Hamas.

Kuvajtski veleposlanik Mansour al-Otaibi rekao je novinarima prije sastanka da će vjerojatno u srijedu iznijeti nacrt rezolucije o ovom nasilju. Ne zna se kada bi se o njemu moglo glasati.

Istaknuo je da Izrael kao okupatorska sila mora po Ženevskoj konvenciji osigurati zaštitu za palestinske civile, no on to nije učinio, pa želi da Vijeće učiniti nešto po tom pitanju.

SAD će vjerojatno uložiti veto na bilo kakvu odluku VS UN-a, smatraju diplomati.

SAD je u ponedjeljak blokirao izjavu Vijeća koju je pripremio Kuvajt, a koja je izražavala "šokiranost i tugu zbog ubojstva palestinskih civila" i pozivala na neovisnu i transparentnu istragu, kazali su diplomati.

Al-Otaibi je rekao da se nacrtom rezolucije želi "osigurati međunarodnu zaštitu za civile", ali i dodao da se "još ne razgovara o mirovnoj misiji".

Izaslanik UN-a za Bliski istok Nickolay Mladenov izvijestio je u utorak VS UN-a o nasilju u Gazi. Kazao je da za ubojstva "nema opravdanja" i da "Izrael ima dužnost osigurati primjerenu upotrebu sile".

Kazao je također da Hamas "ne smije koristiti prosvjede kao priliku za postavljanje bombi kod ograde i provokacije" podmetanjem svojih operativaca među prosvjednike.

Opozvan palestinski predstavnik u Washingtonu

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas opozvao je u utorak palestinskog diplomatskog predstavnika u Washingtonu, rekao je glavni pregovarač Saeb Erekat na Palestinskoj televiziji.

Husam Zomlot, glavni predstavnik Palestinske oslobodilačke organizacije u Washingtonu, već je na putu prema Palestinskim teritorijima, rekao je Ereket.

U priopćenju ministarstva vanjskih poslova koje je prenijela službena novinska agencija Wafa kaže se da je odluka posljedica "preseljenja američkog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem".

Turska i Izrael protjerali diplomate zbog nasilja u Gazi

Turska i Izrael su u utorak protjerali jedno drugome diplomate u sporu oko ubijanja 60 Palestinaca od strane izraelskih snaga dan ranije tijekom prosvjeda na granici s Gazom.

Turska je rekla izraelskom veleposlaniku da napusti zemlju u utorak nakon što su izraelske snage ubile 60 Palestinaca tijekom prosvjeda na granici Gaze protiv otvaranja američkog veleposlanstva u Jeruzalemu.

Turska je bila jedan od najglasnijih kritičara reakcije Izraela na prosvjede u Gazi i američkog preseljenja veleposlanstva u Jeruzalem pozivajući svoje veleposlanike iz Tel Aviva i Washingtona na razgovore i pozivajući na izvanrednu sjednicu Islamskih zemalja u petak.

Nekoliko sati nakon što je Turska pozvala svoga veleposlanika iz Izraela i rekla izraelskom u Ankari da se na neko vrijeme vrati u svoju zemlju izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je reklo kako je pozvan turski generalni konzul u Jeruzalemu te da mu je rečeno da se vrati u Tursku "na konzultacije za neko vrijeme".

Izgleda da je ovaj prijepor najgora diplomatska kriza između dviju regionalnih sila otkako su izraelski marinci napali brod s humanitarnom pomoći kako bi proveli pomorsku blokadu Gaze 2010. ubivši 10 turskih aktivista dovevši time do snižavanja diplomatskih veza što je potrajalo do 2016.