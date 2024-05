Braću koju su oduševili Jadran i Plitvice smaknuli su zbog guma: Njihova tijela bacili su u bunar

Moje srce razbijeno je na milijun komadića. Trenutno nemam riječi. Ti si jedinstven. Zauvijek ću te voljeti, napisala je na Facebook profilu Emily Horwath, djevojka Calluma Robinsona (33), nakon što je obitelj u Meksiku identificirala njegovo i tijelo njegova brata Jakea (30). Tijela australske braće i njihova američkog prijatelja Jacka Cartera Rhoada (30) pronađena su u bunaru blizu mjesta Santo Tomas u saveznoj meksičkoj državi Baja California. Meksičke su vlasti utvrdile da je četvrti pokojnik iz bunara vlasnik ranča čiji je nestanak prijavljen prije dva tjedna.

Trag trojici mladića izgubio se krajem prošlog mjeseca na sjeveru Meksika, a vlasti su potvrdile da su ih ubili lopovi pokušavajući ukrasti njihov kamionet. Glavna državna tužiteljica María Elena Andrade Ramírez novinarima je izjavila da su ubojice željeli ukrasti gume.

- Sigurno su pružali otpor, a lopovi su ih upucali i potom otišli na izuzetno nedostupno mjesto i bacili njihova tijela u bunar – izjavila je Ramirez, a izvor iz ureda tužitelja Reutersu je potvrdio da su žrtve pronađene s mecima u glavi.

Zbog povezanosti s njihovim ubojstvom policija je uhitila ženu i dva muškarca. San Diego Tribune objavio je da ispitana žena ima 23 godine te da je policija kod nje pronašla drogu i telefon na kojem se nalazila fotografija jednog od ubijenih muškaraca.

Braća Robinson i njihov prijatelj Carter Rhoad na društvenim su mrežama objavljivali fotografije i videosnimke sa svojeg putovanja u Meksiko. Prošle godine braća Robinson posjetila su i Hrvatsku. Bili su na Plitvicama i na Jadranu, a svoje su putovanje dokumentirali na društvenim mrežama.

Australski tajnik Jim Chalmers jučer je izrazio sućut obiteljima Calluma i Jakea te rekao da cijela zemlja s njima tuguje.

- Možemo samo zamisliti kakva je ovo bila muka za njih i za voljene Calluma i Jakea. To je bila apsolutno strašna, apsolutno užasna muka i naše misli danas su s njima svima – rekao je na konferenciji za novinare.

S obitelji ubijenih muškaraca su i surferi iz mjesta na kojima su tijela pronađena. U spomen na njih, u moru su formirali krug svojim daskama i bacali cvijeće.

- Željeli su samo surfati. Mi tražimo sigurne plaže - pisalo je na transparentu koji je držala jedna prosvjednica.

Kako su izvijestili australski mediji, Callum je živio u Sjedinjenim Američkim Državama i pokušavao postati profesionalni igrač lacrossea, a njegov brat došao ga je posjetiti. Zbog surfanja kraj popularnog turističkoga grada Ensenada otputili su se u Meksiko te na društvenim mrežama objavljivali fotografije i videosnimke. Proteklog tjedna njihova majka Debra objavila je na lokalnoj Facebook stranici zajednice poziv za pomoć u pronalaženju sinova. Naglasila je da Calluma i Jakea nije čula od 27. travnja te da su trebali odsjesti u Airbnb ljetovalištu Rosarito, ali se nisu pojavili.

Fotograf Randy Dible iz San Diega za The Australian je otkrio kako se osjeća krivim jer je upravo on preporučio susjedu Callumu da odsjedne na udaljenom dijelu obale u Baji, poznatom po valovima za surfanje. Nacrtao mu je čak i grubu skicu kako doći do udaljene plaže i kampa, gdje su poslije pronađene čahure i krv.

- Pozvao me da se pridružim njegovomu mlađem bratu i prijatelju na putovanju. No dobio sam posao i bio sam prisiljen odustati. Rekao sam mu o tome mjestu jer sam putovao cijelom zemljom već 30 godina, pa sam ga poznavao kao dlan svoje ruke i znao sam kamo ići. I upravo su ubijeni na tome mjestu - rekao je Dible.