Aci Vučiću su mrtvi iz Jasenovca tek politički repromaterijal

Aleksandar Vučić izveo je neobičan manevar. Planirao je doći u Jasenovac, sam, u “privatni posjet”, pri čemu je pozvao i Milorada Pupovca, zaobišavši sve uobičajene diplomatske kanale. Hrvatske vlasti zabranile su mu ulazak u zemlju. Kad bi postojao pijetet prema žrtvama, ne bi se tako postupalo. Ovdje je riječ o nečemu drugom: o političkoj zloporabi mrtvih. Iz dva razloga je jasno da nije bila riječ ni o kakvom privatnom posjetu. Prvo, Vučić je šef države i takva aktivnost u pravilu ima javni, politički, a u ovom slučaju i međudržavni karakter. I drugo, Vučić je sa sobom namjeravao povesti televizijske ekipe. To bi bilo privatno kao “Big Brother”, samo, dok je “Big Brother” zabava, Jasenovac nije. Zašto se Vučić odlučio na “desant na Jasenovac”? Je li to zato što je razapet između Bruxellesa i Kremlja pa je odlučio malo bildati mišiće za domaću javnost? Ili je to učinio zbog presretanja srpskog aviona koji se, nakrcan oružjem, srušio u Grčkoj? Prema jednoj pretpostavci, oružje je išlo za Ukrajinu (avion je bio ukrajinski), iako je kao službeno odredište naveden Bangladeš. Možda je Vučića motivirala predstojeća proslava Oluje? Vučić je mogao doći na normalan način, poštujući diplomatske i sigurnosne norme i bolje običaje.