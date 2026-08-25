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Foto: ATA Images/PIXSELL
SVE IM JE OBEĆAO PLUS+

Acin putujući cirkus: Miče rijeke, gradi more, automobili mu lete

Piše Boris Rašeta,

Nema toga što Vučić nije obećao kako bi nakon izbora postao premijer

Postoji samo jedan čovjek u Srbiji koji može preskočiti vlastitu sjenu i izvući sama sebe iz mulja, vukući se, poput barona Münchhausena, za čuperak. To je, naravno, Aleksandar Vučić. Zapevši u živo blato sad već dvogodišnjih prosvjeda, nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, Vučić je odlučio napustiti poziciju predsjednika, da bi zasjeo u fotelju predsjednika vlade. Premijer je, inače, već bio dva puta, od 2014. do 2017. Sad je krenuo u kampanju za izbore koji će se održati u listopadu. Retorika mu je nadrealna. On rješava probleme svakog sela, mikromenadžerira, najavljuje čarolije, siloviti razvoj...

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