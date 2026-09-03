ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Ako volite ljeto, biti ćete razočarani. Ako vam su vam draže niže temperature i jesen, strpite se, nećete još dugo trebati čekati...

Prema meteo-prognozama, temperature će u cijeloj Hrvatskoj naglo pasti sredinom idućeg tjedna.

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva, vidi se na stranicama DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Krajem idućeg tjedna u Zagrebu se očekuju temperature oko 20 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji će biti koji stupanj više.

Za Rijeku su najavljene snažne kiše, idući četvrtak Riječani bi se, prema prognozama, trebali probuditi na temperaturi od (samo) 13 stupnjeva Celzijevih!

Jednako hladno, ili ugodno, kako vam draže, trebalo bi biti i u Osijeku, ali uz dosta manje kiše u odnosu na Rijeku...

Tako da, ako ste planirali na more, još stignete. Sredinom idućeg tjedna nastupa jesen...

Temperature se nakon ovog pada, prema prognozama, više ne bi trebale vraćati u 'tridesetice'...

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