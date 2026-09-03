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KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Piše 24sata,
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ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, DHMZ, Canva
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Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...

Ako volite ljeto, biti ćete razočarani. Ako vam su vam draže niže temperature i jesen, strpite se, nećete još dugo trebati čekati...

Prema meteo-prognozama, temperature će u cijeloj Hrvatskoj naglo pasti sredinom idućeg tjedna.

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva, vidi se na stranicama DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Krajem idućeg tjedna u Zagrebu se očekuju temperature oko 20 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji će biti koji stupanj više.

Za Rijeku su najavljene snažne kiše, idući četvrtak Riječani bi se, prema prognozama, trebali probuditi na temperaturi od (samo) 13 stupnjeva Celzijevih!

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Jednako hladno, ili ugodno, kako vam draže, trebalo bi biti i u Osijeku, ali uz dosta manje kiše u odnosu na Rijeku...

Tako da, ako ste planirali na more, još stignete. Sredinom idućeg tjedna nastupa jesen... 

Temperature se nakon ovog pada, prema prognozama, više ne bi trebale vraćati u 'tridesetice'...

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Komentari 3
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