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BIT ĆE I DO 35 °C

PALI KLIMU Za jednu regiju izdali posebno upozorenje za iznimno visoku temperaturu

Piše 24sata,
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PALI KLIMU Za jednu regiju izdali posebno upozorenje za iznimno visoku temperaturu
Foto: Pixsell/DHMZ
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U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene naoblake, dok će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme

Temperature će se danas penjati do 35 Celzijevih stupnjeva, a najviše sunčanog vremena očekuje se na Jadranu. Ipak, vrijeme neće biti posve stabilno pa su lokalni pljuskovi mogući ujutro na sjeveru zemlje, a poslijepodne i na jugu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene naoblake, dok će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme.

Za splitsku regiju na snazi je narančasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, i to zbog iznimno visoke temperature. Ostatak Jadrana je također pod meteoalarmom, ali onim koji označava potencijalno opasno vrijeme. 

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku zemlje sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima.

VRIJEME U SRIJEDU PROGNOZA Temperature i dalje iznad 30 °C, ali moguće su i nestabilnosti. Evo gdje će kiša
PROGNOZA Temperature i dalje iznad 30 °C, ali moguće su i nestabilnosti. Evo gdje će kiša

Poslijepodne će na Jadranu većinom zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj bit će malo svježije.

Iako će prevladavati sunčano vrijeme, zbog mogućih lokalnih pljuskova ponegdje ipak treba računati na kratkotrajnu promjenu vremena.

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