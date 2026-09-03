U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene naoblake, dok će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme
PALI KLIMU Za jednu regiju izdali posebno upozorenje za iznimno visoku temperaturu
Temperature će se danas penjati do 35 Celzijevih stupnjeva, a najviše sunčanog vremena očekuje se na Jadranu. Ipak, vrijeme neće biti posve stabilno pa su lokalni pljuskovi mogući ujutro na sjeveru zemlje, a poslijepodne i na jugu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.
U unutrašnjosti će u prvom dijelu dana mjestimice biti umjerene naoblake, dok će se na Jadranu zadržati pretežno sunčano vrijeme.
Za splitsku regiju na snazi je narančasti meteoalarm, koji označava opasno vrijeme, i to zbog iznimno visoke temperature. Ostatak Jadrana je također pod meteoalarmom, ali onim koji označava potencijalno opasno vrijeme.
Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku zemlje sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima.
Poslijepodne će na Jadranu većinom zapuhati umjeren sjeverozapadnjak.
Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj bit će malo svježije.
Iako će prevladavati sunčano vrijeme, zbog mogućih lokalnih pljuskova ponegdje ipak treba računati na kratkotrajnu promjenu vremena.
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