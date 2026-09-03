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UN upozorava: El Niño jača pred našim očima, prijeti nam najtoplija godina u povijesti!

Piše 24sata,
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UN upozorava: El Niño jača pred našim očima, prijeti nam najtoplija godina u povijesti!
Foto: canva, ilustracija
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Zbog kombinacije globalnog zatopljenja i El Niña, predviđa se da će 2027. godina "razbiti" sve rekorde i postati najtoplija godina ikad zabilježena.

Klimatski fenomen El Niño "jača pred našim očima", priopćili su Ujedinjeni narodi. Gotovo je sigurno da će ovaj događaj srušiti sve dosadašnje temperaturne rekorde, a prema najnovijim prognozama, mogao b biti najveći u najmanje tisuću godina. Njegov utjecaj dodatno će zagrijati svijet koji se već nalazi usred klimatske krize.

Zbog kombinacije globalnog zatopljenja i El Niña, predviđa se da će 2027. godina "razbiti" sve rekorde i postati najtoplija godina ikad zabilježena.

Rastuća toplina koju donosi El Niño već uzrokuje ozbiljne probleme diljem svijeta. U Indoneziji pogoršava razorne šumske požare, dok u Indiji slabi ključne monsunske kiše. Utjecaji će se proširiti globalno, od povećanog rizika od požara u Australiji do intenzivnijih poplava u Južnoj Americi. Svjetski program za hranu (WFP) upozorio je još u kolovozu da bi El Niño mogao gurnuti oko 50 milijuna ljudi u stanje akutne gladi.

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Klimatska kriza, uzrokovana onečišćenjem iz fosilnih goriva, već sada pojačava ekstremne vremenske uvjete i odnosi ljudske živote. Europu je ovog ljeta pogodio snažan toplinski, koji je uzrokovao najmanje 35 tisuća smrtnih slučajeva. El Niño će dodatno pojačati te učinke, a razmjeri događaja opisani su kao "doista zapanjujući"...

Znanstvena pozadina fenomena

El Niño je prirodni klimatski ciklus tijekom kojeg promjene vjetrova iznad Tihog oceana dovode do porasta temperature oceana i prijenosa ogromnih količina topline u atmosferu. Najnoviji podaci pokazuju da je temperatura oceana u središtu El Niña već 2,6 °C iznad 30-godišnjeg prosjeka. To je blizu najviše anomalije ikad zabilježene u eri satelitskih mjerenja, koja je iznosila 3,1 °C 2015. godine, a do vrhunca nas dijele još mjeseci.

"Prema prosjeku 14 različitih modela, prognozira se da će vrhunac dosegnuti oko 4 °C u studenome. Analize koralja, godova drveća i povijesnih dokumenata sugeriraju da nijedan El Niño u posljednjem tisućljeću nije dosegnuo ovu razinu", istaknuo je klimatski analitičar Zeke Hausfather. Svaka temperaturna anomalija iznad 0,5 °C klasificira se kao El Niño.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da nedavna istraživanja pokazuju kako globalno zagrijavanje sada pojačava cikluse El Niña, koji zatim zauzvrat intenziviraju utjecaje klimatske krize.

Svijet je u opasnoj zoni

Glavni tajnik UN-a António Guterres izdao je dramatično upozorenje o situaciji.

​- Znanost ne ostavlja mjesta sumnji: planet je u neistraženim vodama, a te vode se zagrijavaju. Svijet je u opasnoj zoni ekstremnih vremenskih prilika. Utrka je sada između rastućih rizika i naše predanosti poduzimanju klimatskih akcija i zaštiti ljudi. Moramo pobijediti u toj utrci - rekao je Guterres.

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Celeste Saulo, glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije (WMO), naglasila je potencijalnu štetu.

​- El Niño ima potencijal zadati ogroman udarac zajednicama i gospodarstvima diljem svijeta. Već vidimo poremećaje i razaranja zbog suša i poplava, a očekujemo da će se ti utjecaji povećati kako se El Niño bude pojačavao - izjavila je Saulo.

​- Nikada prije u 50-godišnjoj povijesti WMO-a nismo pokrenuli ovako veliku mobilizaciju s nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama koje su na prvoj crti obrane u pružanju prognoza i usluga za spašavanje života i egzistencije. Nemamo vremena za gubljenje - dodala je.

Prognoze i globalni odgovor

Ažuriranja WMO-a o El Niñu smatraju se najmjerodavnijim svjetskim prognozama, temeljenima na konsenzusu modela klimatskih centara diljem svijeta. Prema posljednjem izvješću, El Niño je čvrsto uspostavljen i pojačat će se u 'vrlo snažan događaj' u nadolazećim mjesecima, s 'velikim utjecajima' koji uključuju poplave, sušu i ekstremne vrućine, a koji će se nastaviti i duboko u 2027. godinu. U nekim su područjima temperature oceana ispod površine tijekom srpnja i početka kolovoza bile nevjerojatnih osam stupnjeva Celzijevih iznad prosjeka.

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Chris Jaccarini iz Jedinice za energetsku i klimatsku inteligenciju u Ujedinjenom Kraljevstvu poručuje:

- Ekstremno vrijeme diljem svijeta podiglo je cijene hrane, najteže pogađajući najsiromašnije. Ne radi se samo o hrani koju uvozimo, već i o onoj koju uzgajamo kod kuće. Nakon pet toplinskih valova i raširene suše, britanski poljoprivrednici sada se suočavaju s najgorom žetvom u povijesti 2026. godine. A ipak, bez djelovanja, ovo bi mogle biti dobre godine. Ako brzo ne smanjimo emisije i ne ojačamo otpornost, utjecaji klimatskih promjena nastavit će se pogoršavati, pri čemu će El Niño svakih nekoliko godina dodatno pojačavati taj trend...

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