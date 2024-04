Admiral Hranj oštro o Luciću: 'HDZ ga je smijenio, a sad je na listi. To radi čovjek bez časti'

Admiral Robert Hranj, bivši načelnik Glavnog stožera OSRH, uputio je pismo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojemu odbacuje tvrdnje o podjelama u vrhu OSRH, a koje je javno iznio bivši načelnik GS OSRH Josip Lucić i sada kandidat HDZ-a na izborima za Hrvatski sabor.

- Smatram da nikad nije dobro kada se vojska spominje u javnom prostoru u političkom kontekstu, a pogotovo u predizborno vrijeme. Stoga mislim da su izjave jednog umirovljenog generala, bivšeg načelnika, o podjelama u vojnom vrhu, koje se praktično nastavljaju na nedavne spekulacije nekih novinara o potencijalnom vojnom udaru, neprikladne, potencijalno opasne, a po osobnim spoznajama i netočne - stoji u pismu.

U pismu dodaje da je uvjeren da su OSRH i njezin vrh jedinstvene i da im je jedina preokupacija da što bolje i efikasnije izvršavaju Ustavom i zakonima propisane zadaće. Tu je naglasio da je to prvenstveno obrana Domovine, u skladu s naredbama i odlukama legitimno izabranih političkih autoriteta (PRH, Sabor, MO).

- Na to su se vojnici obvezali i moralno, davanjem prisege. Kao donedavni načelnik uložio sam silnu energiju da OSRH, s jedne strane, budu apolitične, a s druge, jedinstvene. Izazova, u tom kontekstu je bilo i, na žalost, bit će ih i dalje. Nadam se, ipak, da sam velikim dijelom u tome uspio i uvjeren sam da je i novom načelniku to jedan od glavnih prioriteta. Njemu i Oružanim snagama treba pomoći tako da se one ostave izvan predizborne utakmice i političkih rasprava te da svi akteri doprinose stvaranju atmosfere koja će Oružanim snagama olakšati izvršenje njezinih i onako teških zadaća - zaključuje u pismu.

Podsjetimo, Zoran Milanović odgovorio je generalu Josipu Luciću, koji je prozvao predsjednika Republike Hrvatske da svojim postupcima negira 33 godine napora i stvaranja demokratske i stabilne države kakva je Hrvatska danas. Predsjednik je u priopćenju priložio i pismo admirala Roberta Hranja u kojemu odbacuje tvrdnje o podjelama u vrhu OSRH.

Bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, general Josip Lucić kazao je u petak da su se branitelji prije 30 godina borili za demokraciju, međutim, smatra da je predsjednik Zoran Milanović "odvlači u krajnost, koristeći politički prostor kako bi ga prekrio uvredama ljudi".

- Neshvatljiva mi je politika koja danas dolazi s Pantovčaka. Mi smo se borili za hrvatsku državu, mir i demokraciju, a on sada tu demokraciju odvlači u krajnost koristeći politički prostor kako bi ga prekrio uvredama ljudi. Teško je više i nabrojati koga on nije uvrijedio. On je taj koji putem medija nudi bijes i mogao bi se zamisliti da li taj bijes i psihologija bijesa djeluju na ovim prostorima - izjavio je Lucić nakon predstavljanja HDZ-ova programa za hrvatske branitelje.

Predsjedniku je zamjerio što se na obljetnici pogibije hrvatskog redarstvenika Josip Jovića na Plitvicama prošle nedjelje nije susreo s hrvatskim braniteljima. Milanoviću je poručio da Hrvatsku vojsku nije stvarao on, nego dragovoljci, gardisti i ostali vojnici okupljenih u 60 brigada.

- Je li on zaboravio koliko je ljudi poginulo za ovu državu? Je li zaboravio na sto tisuća prognanih ljudi, na 30 posto spaljene zemlje? Da bi nas danas ponovno pokušao razdvojiti, nakon što smo se uzdigli stvarajući ovu državu, nakon što smo se uzdigli iznad ideologija Drugog svjetskog rata. Pomirili smo hrvatski narod, a on bi opet želio povratak u ideologije - kazao je Lucić.

Umirovljeni general upozorio je da predsjednik države svojim najavama o otkazima, ako postane premijerom, vraća građane u 1945. godinu. Osim toga, zatražio je od njega da objasni što je to "treća republika" i koja je njegova vizija budućnosti zemlje

- Josip Lucić prvi je umirovljeni načelnik GS OSRH koji se aktivno bavi politikom i pri tome smišljeno, u interesu HDZ-a i svom osobnom, iznosi laži na račun Hrvatske vojske. Njegove tvrdnje kako 'u sustavu i vrhu Hrvatske vojske postoje duboke podjele' opasan su presedan jer se nitko prije njega nije usudio na tako kvaran način uvući OSRH u predizbornu kampanju. Lucićevo političko divljanje do kraja ga razotkriva kao pokvarenog čovjeka koji je, kao još jedan u nizu HDZ-ovih besčasnika, lagao u Hrvatskom saboru tvrdeći da nije član HDZ-a - stoji u priopćenju Ureda predsjednika.

U tekstu se dodaje da je Lucić "vjerojatno, iz koristoljublja, svoju odanost HDZ-u samo zatajio i kada ga je tadašnji predsjednik Republike Stjepan Mesić imenovao za načelnika GS OSRH".

- Ironija pokvarene HDZ-ovske politike ipak ga je sustigla. S dužnosti načelnika GS OSRH smijenjen je 2011. na zahtjev tadašnjeg HDZ-ovog ministra obrane Davora Božinovića, Lucićev mandat je završen prijevremeno i naslijedio ga je Drago Lovrić. HDZ ga je smijenio, a sada je na HDZ-ovoj listi – to može samo čovjek bez časti. Ali, osobni interesi odavno su pregazili njegovu čast, Lucić je dobro znao da čast nije na cijeni u HDZ-u. Čvrsto se uvezao sa svojim kumom Tomom Medvedom kojemu je upravo Lucić 2009. godine dodijelio čin brigadnog generala. Iako Medved nije imao za taj čin potrebno obrazovanje, već novcem stečenu priručnu diplomu. A kad se kum Medved dohvatio moći i novca, odužio se Luciću. Imenovao je Lucića ravnateljem svih veteranskih centara u Hrvatskoj. Snimanje reklama za državne tvrtke nisu valjda dovoljno unosne, pa je Lucić dobio od Medveda dužnost na kojoj se ništa ne radi, ali euri sjedaju na račun. Još malo, jer će HDZ-ove kumske veze na račun poreznih obveznika nestati s HDZ-ovom vlašću - navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednika.