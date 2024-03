Rojs: Milanovića za premijera; Milanović: General Lucić je uskrsni zeko, kao pomeranac...

Nakon svečanog čina polaganja vijenca i paljenja svijeće na Plitvicama, povodom 33. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića, predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, dao je izjavu za medije. Organizatore je prozvao da ga nisu pozvali, iako je on došao mimo protokola.

- Ali, ajde, izborna je kampanja, mogu to još nekako i shvatiti. No zašto nije pozvan nedavno izabrani načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske? Dakle, načelnik Glavnog stožera nije pozvan!? Nije pozvan niti umirovljeni general Butorac, jedan od glavnih ljudi u akciji Plitvice. Nije pozvan niti umirovljeni general Marko Lukić, tada pomoćnik ministra unutarnjih poslova. A nije pozvan niti general Ljubo Ćesić Rojs, koji je vozio autobus u koji je doletio trombon, a s kojim su hrvatski redarstvenici stigli na Plitvice. Eto, to će vam sve reći o Hrvatskoj AD 2024... - oštro je poručio Milanović.

Istovremeno, i Rojs i Butorac i Lukić stajali su uz Milanovića dok je davao izjavu za medije. Ljubo Ćesić Rojs izrazio je nadu da će Milanović postati premijer.

- Ovdje je moj drugi rođendan, ovi moji me nisu pozvali, pozvali su me iz Ureda predsjednika, a ja sam se odazvao instituciji predsjednika, i neka ih je sram. Nisu me pozvali ni na zadnji Sabor, a ja sam utemeljitelj HDZ-a. Ne možemo ga iznutra srušiti, jer je ovaj Briselac narcisoidan i bahat, da svi moraju slušati njega, ja sam slušao samo predsjednika Tuđmana - kazao je Rojs, piše Jutarnji.

Milanović je salvu uvreda sasuo i po izvršnoj vlasti, Ustavnom sudu, a nije štedio ni generala Josipa Lucića. Sve ih je propisno vrijeđao. Lucić je na obilježavanje stigao s kolegom Mladenom Markačem i potpredsjednicima Vlade, ministrom branitelja Tomom Medvedom te ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

- U kojim nadzornim odborima sjede Lucić i slični. Lucić je bio uskrsni zeko Stipe Mesića, bio mu je lojalan kao pomeranac, onaj mali pesko preslatki, tako je bio lojalan, šmajhlao se oko njega i strizao ušima, tko njega plaća, gdje prima novac, pratite novac, u stvari doći će vam sam - zapitao se predsjednik Milanović.

Ubrzo su Milanoviću odgovorili i Božinović, ali i prozvani general Lucić.

- Moje misli su danas s poginulima, ranjenima i umrlima i o njemu ne želim uopće razmišljati - kratko je odbrusio predsjedniku,a Božinović je rekao kako "danas stvarno ne bi gubio vrijeme i komentirao predsjednikove ispade".