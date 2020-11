Advent u Zagrebu bez kućica i klizališta, koncerti s balkona

Zagrebački advent će se ipak održati, ali uz epidemiološke mjere te bez klizališta i spornih kućica s hranom i pićem. Gradom ćemo moći hodati i tražiti virtualni program koji ćemo vidjeti kroz ekrane mobitela

<p>Došlo je i to doba godine, kraj studenog, vrijeme Adventa u Zagrebu. Nakon nekoliko mjeseci pogađanja, hoće li ga biti, kakav će biti i hoće li ga organizirati Holding, Velesajam ili Turistička zajednica, iz Grada su objavili kako će se organizirati <a href="https://www.adventzagreb.hr/">Advent</a> i koji će sve sadržaji biti dostupni posjetiteljima. Prva adventska svijeća pali se na Manduševcu 28. studenog, a ukrašavanje ulica i parkova je počelo već prije nekoliko tjedana. Advent će trajati do 1. siječnja 2021. godine. </p><h2>Bez tradicionalnih kućica</h2><p>Promjena koja privlači najviše pažnje je izostanak adventskih kućica, koje su se prošle godine našle u središtu korupcijske afere. Umjesto kućica, gastro ponuda će biti osigurana kroz projekt 'žićBo' koji je nastao na inicijativu zagrebačkih ugostitelja. Ugostitelji će u svojim lokalima pripremiti tematske aktivnosti tijekom tjedna i posebna događanja preko vikenda, a gosti će moći izabrati nešto iz ponude i pojesti to s nogu. </p><h2>Koncerti uz epidemiološke mjere</h2><p>Najavljeno je i devet glazbenih programa na različitim lokacijama u gradu u sklopu kojih će biti 95 koncerata, među kojima su i koncerti s božićnih balkona u Tkalči, galeriji Lav i s balkona Hrvatskog narodnog kazališta. Ove godine neće biti velikih glazbenih imena, umjesto njih zagrebačke ulice punit će zvukovi Zagrebačkih solista, klapa i sastava koji će svirati tradicionalne božićne pjesme.</p><p>Uz koncerte, održat će se i izložba Advent u Zagrebu, a u cijelu priču su se uključili i muzeji. Tako će Advent s ulice preseliti u Muzej prekinutih veza, Muzej mamurluka, Muzej čokolade, Muzej iluzija i Muzej Zagreb '80. </p><p>Tradicionalne žive jaslice će biti postavljene pred Katedralom od 17. prosinca do 6. siječnja, a u Etnografskom muzeju bit će postav čak 42 različite jaslice iz svih dijelova Hrvatske. </p><h2>Advent je ušao među ljude</h2><p>Novonastala epidemiološka situacija prisilila je organizatore da se Advent ne bazira samo na hrani, piću i suvenirima, pa će tako grad biti prepun kulturnih događanja. Među njima je i 'Bajka za van', predstava na Ribnjaku gdje će posjetitelji kroz slušalice slušati priču iz perspektive svih likova dok se šeću kroz park Ribnjak koji služio kao scenografija. </p><p>Djed Mraz će se ove godine smjestiti u kazalištu Mala scena, a ako ipak odlučite kupiti suvenir, u sklopu projekta Ilica: Q’ART – Festival zajednice, svoje rukotvorine izlagat će lokalni izlagači-obrtnici uz glazbu i ostale programe.</p><h2>Advent u virtualnom svijetu</h2><p>Još jedna novost je i program 'Virtualni božićni prozori' koji će preko aplikacije Equinox XR posjetitelje usmjeravati na 20-ak lokacija na kojima će se pripremljeni programi gledati kroz mobitele. Uz to, bit će postavljene i virtualne jaslice. </p><p>Ove godine Advent će biti bez klizališta na Tomislavcu zbog nemogućnosti pridržavanja epidemioloških mjera, ali će djeca moći uživati u svom kutku na Vranyczanyjevoj poljani i čarobnom svijetu Orašara oko HNK. Umjesto slikara i dobrih koncerata, na Strossmayerovom šetalištu ove godine će biti postavljen dom jedne tipične zagrebačke obitelji. U Zoološkom vrtu grada Zagreba bit će polarni Advent gdje će posjetitelje kroz vrt provoditi vilenjaci, a nije se odustalo ni od Zagreb Advent Runa.</p>