Miki, što muljaš? Organizaciju Adventa dao je Holdingu, a oni o tome uopće nemaju pojma

Mi organiziramo Advent?! Prvi glas. Pa ne znam kako ćemo uopće bilo što stići, rekao nam je iznenađeni šef Tržnice Zagreb, a odluka je kako doznajemo, donesena prošli tjedan

<p>Advent u Zagrebu jedna je od najvećih i najunosnijih manifestacija u Hrvatskoj. Još je nepoznato kako će uopće izgledati ove godine. </p><p>Kako doznajemo, moguće je da ga odgode zbog epidemije, ali i ako ga bude, epidemiolozi predlažu znatno manje ugostiteljskih sadržaja. U Gradu smo neslužbeno doznali da će odluku tek donijeti.</p><h2>Pogledajte video: Otkrili smo muljaže na Adventu</h2><p>No nevjerojatno je da se uopće ne zna tko će ga organizirati jer je gradonačelnik Milan Bandić stvorio priličan kaos. Lani smo detaljno u seriji tekstova razotkrili crnu stranu Adventa.</p><p>Ukratko, lokacije za oko 250 ugostiteljskih i suvenirskih kućica Zagreb je davao bez natječaja unaprijed određenim tvrtkama. Prosjek cijene bio je 3300 kuna za kućicu. A onda su te “pajde” dalje iznajmljivali kućice po cijeni od 26.000 do 100.000 kuna. </p><h2>Lova ide u privatne džepove</h2><p>Uz to su kupili i novac od sponzorskih ugovora. Gradska blagajna uprihodovala je manje nego Split na 19 kućica, koje su dodijeljene natječajem i licitacijom.</p><p>Niti jedan drugi grad nema podnajam, zbog kojeg novac ide u privatne džepove. Cijeli slučaj istražuje i Uskok, a izvidi još traju. </p><p>Nakon opće pobune Bandić je obećao promjenu modela i natječaje. Ali ništa nije učinjeno do rujna. Tad je puštena promjena odluke u kojoj je stajalo da se javna površina daje Turističkoj zajednici Grada Zagreba, koju vodi Martina Bienenfeld. </p><p>Dakle, ne bi više Grad dodjeljivao nego bi sve kako želi organizirala Turistička zajednica. </p><p>- Oni su ti koji mogu procijeniti kvalitetu programa, ne može to raditi Ured za graditeljstvo, koji formalno daje suglasnost za lokacije - rekao nam je tad sugovornik u Gradu. </p><p>Ali i tu je nastao problem jer je Turističkoj zajednici taj model bio neprihvatljiv. Smatraju da oni ne mogu naplaćivati korištenje gradskih površina, a prema našim spoznajama, reagiralo je i Ministarstvo turizma, koje smatra da to ne bi bilo u skladu sa zakonom. </p><p>I onda je prošli tjedan Bandić promijenio odluku. Na sjednicu skupštine poslao je odluku prema kojoj će sve lokacije dobiti gradska tvrtka Zagrebački holding. Točnije, njena podružnica Tržnice Zagreb.</p><p>Nazvali smo i voditelja Tržnica, Stanka Gačića (HDZ), da ga pitamo hoće li on raspisivati natječaje i kako će dodijeliti lokacije za kućice. Bio je potpuno iznenađen.</p><h2>Mi da organiziramo Advent?</h2><p>- Mi organiziramo Advent?! Prvi glas. Pa ne znam kako ćemo uopće bilo što stići - rekao nam je iznenađeno Gačić.</p><p>Molio je vremena da prouči odluku, ali nam se naknadno nije javio. U Zagrebačkom holdingu dodatno su nam potvrdili kako njih baš nitko nije obavijestio da bi na sebe trebali preuzeti zahtjevnu organizaciju manifestacije.</p><p>A niti žele to raditi. Advent je inače godinama počinjao 27. studenog. Ako bi odluka bila izglasana 25. listopada na skupštini, to znači da bi rok za natječaje bio mjesec dana, što je iznimno kratko. </p><p>Upućeni sugovornici kažu nam kako se sve moglo ranije riješiti da je, primjerice, organizirana radna grupa u kojoj bi bili predstavnici Grada, ugostitelja, Turističke zajednice, a koja bi definirala kakav Advent žele i kako će davati u zakup javne površine. Ali do toga nije došlo.</p><p>Ako Adventa i bude, opet se otvara prostor za muljanje.</p>