Otkazali zagrebački Advent, još se ne zna hoće li biti alternative

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić rekla je kako neće biti tradicionalnog zagrebačkog Adventa, a više informacija o mogućoj alternativi znat će nakon blagdana Svi sveti

<p>Zbog povećanog broja novooboljelih od koronavirusa u Zagrebu i epidemioloških mjera, otkazan je zagrebački Advent. Kućice s hranom, pićem i suvenirima, koncerte na javnim površinama i gužve koje paraliziraju centar grada ove godine zamijenit će nekakav drugi model Adventa. Iz grada još ne znaju kako bi to trebalo izgledati. </p><p> - Svakako se neće održati onaj naš tradicionalni, globalno prepoznatljivi Advent na onaj način i u onom opsegu, no vidjet ćemo u ovim situacijama novog normalnog, nekoliko modela i načina svakako drugačijeg eventa u skladu s epidemiološkim mjerama usklađujemo. Mi smo se danas koncentrirali da epidemiološki uistinu što kvalitetnije odradimo ovaj blagdan Svih svetih i nakon toga bit će puno više informacija - rekla je zamjenica gradonačelnika, <strong>Olivera Majić.</strong></p><p><strong>'Šalji dalje!'</strong></p><p><strong>24 sata </strong>već je pisao o peripetijama oko organizacije cijelog događaja. Kako gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> nije pronašao bolji model od onoga koji se temelji na preprodaji lokacija koje su dodijeljene tvrtkama bez natječaja, organizaciju je htio prebaciti na Turističku zajednicu, ali je ona odbila, a i Ministarstvo turizma reklo je da bi to bilo protuzakonito.</p><p>Idući kandidat je bio Zagrebački Holding, točnije podružnica Tržnice, koji o svemu nisu obaviješteni, a kad su saznali što ih čeka, i oni su odbili. Odluka je na kraju pala na Zagrebački velesajam, i to svega mjesec dana prije samog događaja. No sudeći po riječima <strong>Olivere Majić</strong>, razrađeni prijedlozi organizacije pričekati će još bar osam dana. </p>