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AfD ujedinio Rusiju i Ameriku koje sada osvajaju Europu...

Piše Tomislav Klauški,
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AfD ujedinio Rusiju i Ameriku koje sada osvajaju Europu...
Foto: Thilo Schmuelgen
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Trumpova podrška europskoj desnici donosi odlučni preokret jer birači američko savezništvo s Rusijom doživljavaju kao dominantni savez protiv kojega se ne isplati boriti

Tko je javno slavio pobjedu krajnje desne Alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima prošlog vikenda? Donald Trump. Kome se AfD zahvalio nakon izborne pobjede? Elonu Musku. A tko je pravi pobjednik nedjeljnih izbora u Saskoj-Anhaltu? Vladimir Putin. AfD je ujedinila Ameriku i Rusiju u promociji desničarske, antimigrantske, antiukrajinske i antidemokratske politike te u organiziranom pokušaju unutarnjeg razbijanja EU. Musk je pohodio skupove AfD-a, JD Vance davao je podršku svim rušiteljima Europske unije, s Rusijom, ali i Izraelom, rade na razbijanju solidarnosti EU-a u pomoći Ukrajini.

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