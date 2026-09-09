Je li ovo moguće? Jandroković se suprotstavio Plenkoviću. Zaiskrilo na sastanku koalicije

Problem zbrinjavanja otpada izazvao je ozbiljne napetosti unutar vladajuće koalicije. Na sastanku koalicijskih partnera u utorak, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković našli su se na suprotnim stranama, piše Dražen Ciglenečki za Novi list. Raspravljalo se o višku miješanog komunalnog otpada iz Varaždina i Samobora, koji trenutačno nemaju dovoljno kapaciteta za njegovo zbrinjavanje. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković predložila je da dio otpada završi na odlagalištu Doline u Bjelovaru.

Tom se prijedlogu usprotivio bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Poručio je da je Bjelovar uredio vlastiti sustav zbrinjavanja otpada i da nije pravedno da sada preuzima otpad iz drugih gradova koji svoj problem nisu riješili. Prema pisanju Novog lista, Vučković je uz podršku Plenkovića odgovorila da je odlagalište Doline uređeno i uz pomoć države.

U raspravu se uključio i Jandroković, koji je stao na Hrebakovu stranu i poručio da se ne smiju kažnjavati gradovi koji su na vrijeme riješili pitanje otpada. Na sastanku su, navodno, padale i povišene riječi, no do njegova kraja tenzije su se smirile. Vučković je naglasila da nije donesena odluka da Bjelovar preuzme otpad iz Varaždina.

Dogovoreno je da bi desetak gradova s uređenim odlagalištima trebalo solidarno preuzeti dio otpada iz sredina koje se suočavaju s manjkom kapaciteta. Tema otpada tako je postala novo otvoreno pitanje unutar vladajuće većine.