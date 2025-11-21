Afera Jankomir: U istražnom zatvoru ostaju samo ravnatelj i sestra! Ona je dala ostavku

U četvrtak ujutro u velikoj akciji USKOK-a uhićeni su bivši ravnatelj klinike Sveti Ivan u Jankomiru, glavna sestra, dvojica poduzetnika i još troje. Na teret im se stavljaju malverzacije s građevinskim radovima na Dnevnoj bolnici za ovisnike, ali i gospodarske malverzacije u tvrtkama.

Sudac istrage odlučio je da od svih šestero za koje je Uskok tražio istražni zatvor ostaju samo dvoje: Vladimir Grošić i Kristina Bosak. Ostali će se braniti sa slobode.

- Mom klijentu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, koji će se ispitati, nadam se u kraćem roku, i to će biti sve od istražnog zatvora. Ne osjeća se krivim, ali osjeća se loše zbog činjenice da mu se to događa, dva duga dana su iza njega. 15 svjedoka je zaposlenika klinike na koje bi on teoretski mogao utjecati jer rade u njegovoj klinici. Istražni zatvor je određen samo doktoru Grošiću i glavnoj sestri, ostali su pušteni da se brane sa slobode - rekao je Rafael Krešić, odvjetnik doktora Grošića.

Kako doznajemo, glavna sestra Kristina Bosak dala je ostavku na mjesto glavne sestre i koordinatora kvalitete.

Doznajemo i da je ukupno 15 svjedoka.

Radi se o tome da su cjepkali poslove kako bi svaki posao umjesto na javnom natječaju, potpao pod jednostavnu nabavu. Zašto je to važno? Jer onda bolnica ne mora raspisivati natječaj nego se šalju pozivi određenim tvrtkama, pa se tako, de facto, unaprijed biraju izvođači građevinskih radova. Više o tome pročitajte OVDJE.