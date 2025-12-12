Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Split je i dalje u šoku nakon brutalnog napada u kojem je 18-godišnjak nožem teško ozlijedio 59-godišnjeg policijskog službenika Antu Križana. Dok se liječnici bore za njegov potpuni oporavak, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv mladića zbog pokušaja teškog ubojstva i neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. Napadaču je određen istražni zatvor.

Policajac Ante Križan (59) vraćao se kući u srijedu, 3. prosinca 2025., u kasnim večernjim satima nakon odrađene smjene u Prvoj policijskoj postaji. Iako izvan službe i u civilu, kao savjestan službenik čuo je informaciju da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je, prema dojavi, uzeo nož i prijetio da će "sve pobiti" u obiteljskoj kući.

U Ulici Put Mostina, u splitskom kvartu Bilice, uočio je upravo mladića koji odgovara opisu. Prepoznao ga je i, unatoč tome što nije bio na dužnosti, pokušao ga je zaustaviti. U tom trenutku 18-godišnjak ga je divljački napao nožem, zadavši mu više od deset ubodnih rana po prsima i trbuhu. Nakon napada, mladić je pobjegao, a teško ranjeni policajac ostao je ležati na cesti.

Višesatna operacija i borba za život

Hitna medicinska pomoć brzo je stigla na mjesto događaja i prevezla Križana u KBC Split. Stanje mu je bilo kritično. Zbog višestrukih ubodnih rana i teških ozljeda više organskih sustava, liječnici su se satima borili za njegov život.

​- Uglavnom je riječ o prsnom košu i trbuhu. On je zbrinut kirurški i trenutačno je u Jedinici intenzivnog liječenja, u induciranoj je komi i provode se metode intenzivnog liječenja, u dosta je teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen - rekao je nedugo nakon napada doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

Nekoliko dana kasnije, iz splitske bolnice stigle su ohrabrujuće vijesti. ​- Stanje policajca je znatno bolje, odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu. Nastavlja se daljnje zahtjevno liječenje - potvrdili su iz KBC-a Split.

Napadač uhićen, određen mu istražni zatvor

Dok se odvijala drama u bolnici, policija je pokrenula opsežnu potragu za počiniteljem. Cjelokupni sastav PU splitsko-dalmatinske bio je na nogama. Mladić je uhićen nekoliko sati nakon napada, kada se vratio ispred obiteljske kuće gdje su ga čekali policajci. Zbog psihičkog stanja, prvo je smješten na Odjel psihijatrije, a nakon otpuštanja nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage.

- Postoji osnovana sumnja da bi okrivljenik 3. prosinca 2025. oko 22,45 sati na području Splita, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, s ciljem da ga usmrti, nožem kojeg je imao kod sebe zadao policijskom službeniku više uboda u tijelo, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život - navodi se u priopćenju.

Na prijedlog tužiteljstva, sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

Napadnuti policajac je heroj nagrađen za svoj rad

Napadnuti Ante Križan cijenjeni je policijski službenik, poznat kao kontakt policajac za gradski kotar Kman. Njegova predanost poslu i zajednici prepoznata je i službeno – 2021. godine nagrađen je Medaljom Grada Splita.

U obrazloženju nagrade stajalo je da je priznanje zaslužio zbog "kvalitetnog obavljanja poslova kontakt policajca kroz koje pruža potporu zajednici, aktivno surađuje s obrazovnim ustanovama, komunalnim redarstvom i drugim institucijama te provodi ciljane mjere prevencije i zaštite rizičnih skupina".