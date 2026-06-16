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SKANDALOZNI LUBENICOMAT

Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'

Piše Ivan Štengl,
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Afera lažnih lubenica iz Neretve u Osijeku: 'Berba je tek za 15 dana, ove su stigle iz Albanije!'
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Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Cijene lubenica na samoposlužnom aparatu u Osijeku bile su prvo 20, a onda 10 eura. Na svakoj je polici istaknuto da je riječ o lubenicama iz Metkovića, uz navedene podatke o proizvođaču...

Lubenice u samoposlužnom aparatu? Zvuči kao savršeno rješenje za vruće ljetne dane koji su pred nama. To su sasvim sigurno pomislili i Osječani nakon što su na nekoliko lokacija osvanuli samoposlužne police za prodaju lubenica, popularno prozvane 'lubenicomati'.

Cijena je prije par dana bila 20 eura po komadu, a danas je već 10 eura. Ipak, nakon nešto malo istraživanja, postavlja se ozbiljno pitanje o podrijetlu robe i vjerodostojnosti podataka, piše Ivica Korman s portala Agro Klub.

Na svakoj je polici istaknuto da je riječ o lubenicama iz Metkovića, uz navedene podatke o proizvođaču: OPG Ivica Ljedug iz Metkovića te Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIPG). 

Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada
Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Predsjednik udruge proizvođača agruma i povrća 'Neretvanska mladež' Željko Bjeliš istaknuo je da berba neretvanskih lubenica još nije započela.

- Tek treba početi za deset do petnaest dana - rekao je.

Autor teksta provjerio je u upisniku poljoprivrednika OPG kojeg nisu uspjeli pronaći, a zatim im je isto potvrdio i Bjeliš.

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- Berba neretvanskih lubenica počet će krajem ovog ili početkom idućeg tjedna, a na tržištu bi se mogle naći za desetak dana. S velikom sigurnošću mogu tvrditi da su ove lubenice uvoz iz Albanije - dodao je predsjednik udruge.

Osim što nisu uspjeli naći proizvođača po OPG-u, nisu uspjeli naći niti prezime Ljedug kroz Aca Croaticu, najveću hrvatsku bazu prezimena.

Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada
Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

O svemu se oglasio i komunalno redarstvo Grada Osijeka.

- Nastavno na Vaš upit, ovim putem Vas obavještavamo da redarstvo Grada Osijeka poduzima odgovarajuće radnje. Dotični gospodin nije upisan u registar OPG-ova, što smo provjerili s Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvo i ruralnom razvoju", rekao nam je Siniša Lordan, voditelj pododsjeka za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i promet Grada Osijeka, te dodao:

"Lubenicomati" su na području Grada Osijeka postavljeni nelegalno i bez odobrenja. Trenutno prometno komunalni redar obilazi i evidentira lokacije, nakon toga ćemo dotičnog gospodina prijaviti nadležnoj inspekciji na daljnje postupanje, a "lubenicomati" će biti uklonjeni od strane trgovačkog društva Unikom.

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Komentari 15
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