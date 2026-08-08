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OPISAO STRAŠNE SCENE

Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

Piše Ivan Jukić,
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Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
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Foto: Ivan Brkić/ePodravina
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Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio, rekao je Božidar Zrinski

Među prvima koji su nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Svetog Ivana Žabnog priskočili u pomoć bio je mještanin Božidar Zrinski. U spašavanju je korišten i njegov viličar, a nakon svega koprivničko-križevački župan nazvao ga je herojem dana. Zrinski je za RTL Danas opisao prizore koje je zatekao na mjestu nesreće.

- Stravičan prizor. Bilo je sve puno krvi, zbunjeni ljudi, teško. Kad sam vidio vlak na vlaku, teretni na ovome, gledalo se samo da se što prije zbrinu ljudi - rekao je Zrinski.

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Teren je bio teško pristupačan, pa su mještani nakon dolaska Hitne pomoći pomagali organizirati prilaz unesrećenima.

- Kada je došla Hitna, otišli smo odmah organizirati da se mogu spustiti. Jako nepristupačan teren, kao što i sami vidite. Sve smo poduzeli, sve je bilo u našoj moći. Nadam se da smo pomogli nekome. Ne znam što bih vam rekao na to - rekao je.

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Zrinski je razgovarao i s nekim putnicima, a prizor ga je, kaže, posebno šokirao.

- S nekima je bilo jako teško razgovarati. Neki su bili krvavi. Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio - ispričao je.

'Morao sam odraditi ono što je bilo na mojoj savjesti'

Među ozlijeđenima je bilo i djece.

- Bilo je i dvoje male djece - rekao je.

Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno Putnički i teretni vlak sudarili su se između Gradeca i Svetog Ivana žabno
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iako ga je župan nazvao herojem dana, Zrinski svoju ulogu ne želi isticati.

- Morao sam odraditi ono što je bilo na mojoj savjesti - rekao je.

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Najvažnije mu je, kaže, što u nesreći nitko nije poginuo.

- Da su svi živi, da nema težih posljedica i da nije nitko smrtno stradao - rekao je Zrinski.

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Komentari 21
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