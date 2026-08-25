AFERA NAKAZE Počelo suđenje kćeri moćnog HDZ-ovca Dujića. Policajka opisala što je sve bilo

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je u utorak suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze'.

Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine.

Podsjetimo, istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu 2024. godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove riječi bila je odbijena. Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

Ona je na današnjem suđenju odbacila optužbe koje joj se stavljaju na teret te poručila da se ne smatra krivom ni za jedno kazneno djelo, piše Jutarnji list.

- Ja nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva. Pokušaj prisile prema službenoj osobi nisam počinila, a niti sam prijetila – poručila je Dujić.

Na pitanje zbog čega poriče optužbe odgovorila je:

– Zato što kaznena djela nisam napravila.

Obrana je htjela da se svjedoci opet ispitaju na suđenju, ali odvjetnica policajke je navela da su svjedoci Josip Glavinić i Stanko Silo bili ispitani u prisutnosti odvjetnika. Tijekom suđenja bit će pozvana i ispitana i bivša novinarka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović.

Nakon Anne, pred sudom je policajka detaljno opisala prvi susret s njom tijekom požara.

- Dobila sam naredbu da moram zatvoriti cestu jer je požar došao blizu kuća. Zamijetila sam vozilo koje je dolazilo velikom brzinom iz smjera Laškovice. Kada sam vidjela da se ne zaustavlja i da se kreće brzo, podigla sam stop-palicu i izašla van da bi me vidjela. Usporila je, ali se nije zaustavila, na što sam se vratila dva, tri koraka unatrag, da bi mi se automobilom, branikom, naslonila na koljena - ispričala je policajka.

Dujić se, prema njezinim riječima, oglušila na naredbu da se okrene te joj je opsovala majku i pokazala srednji prst. Dujić je na njezin iskaz odmahivala glavom.

Kada je od Dujić zatražila da se makne od požara, tvrdi policajka, ponovno joj je pokazala srednji. Odvezla se prema novinarima koji su snimali požarišta.

- Njezina majka je prije toga svoje vozilo, na moj zahtjev, prebacila na drugu stranu ceste - kazala je policajka.