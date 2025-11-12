Nakaze, nakaze! Optužnica, optužnica! Evo novih detalja

"Nakaze jedne! Nakaze! Ćaća mi se doli guši, sve je napravija za ovu državu! Oni ni prstom da maknu! Snimaj ga, snimaj ih sve i onu policajku j**** joj mater. Dabogda crkla nakaza glupa, svi će platiti, cijela država, ja ću im se krvi napiti jer se i meni pije krv, sve da snimaš". Urlala je tim riječima Anna Dujić u kameru RTL-a krajem srpnja ove godine, dok su izvještavali s požarišta kod Skradina i tako pokrenula aferu 'nakaze'. Kako doznaje RTL Danas, potvrđena je optužnica protiv nje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Anni Dujić za pokušaj prisile prema službenoj osobi prijeti kazna i do osam godina zatvora, a za prijetnje prema službenoj osobi do pet godina zatvora.

Podsjetimo, istraga protiv Anne Dujić otvorena je u prosincu prošle godine, a prvotna prijava policajke kojoj je uputila ove ružne riječi bila je odbijena. Policajka ju je tada, podsjetimo, prijavila za kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi, a prije toga ju je za kršenje javnog reda i mira prijavila i šibensko-kninska policija.

Dva dana nakon cijelog incidenta oglasila se i sama Dujić i ispričala se za svoje postupke, navodeći kako je bila u stanju šoka te da nikada tako ne bi postupila da je bila u prisebnom stanju. Ubrzo nakon urlanja u kameru, ispostavilo se da su dvije žene sa snimke supruga i kći HDZ-ovog šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića.

Anna Dujić je zaposlenica u šibenskoj Elektri, s diplomom magistre odnosa s javnošću. Školovanje na dvogodišnjem privatnom studiju u Dubrovniku joj je, kako je pisao Šibenski.hr, platila bivša tvrtka Gradski parking Šibenik. Iz firme je otišla, pisalo se, nakon završenog studija. Bivši kolega iz HDZ-a prije nekoliko godina je optuživao Dujića za nepotizam i klijentelizam, tvrdeći da je zaposlio nećake u Vodovodu. Spomenuo je i suprugu Nedu, drugu protagonisticu snimke i njen posao u Cestama Šibenik. Dujić je optužbe nazvao dezinformacijama. Dodao je tada i kako je ovo država za kriminalce te da njegova kći odlazi u Irsku.

Odlazi jer ne želi biti talac probisvijeta koji sisaju ovu državu - gnjevno je tada govorio Dujić. Ipak, Anna Dujić ostala je u Hrvatskoj.

Foto: rtl

Nedugo nakon što je na sebe i svoju obitelj privukla pozornost ovim ispadom, 24sata je ekskluzivno otrkio kako je Anna Dujić kupila četverosobni stan u Šibeniku po iznimno povoljnoj cijeni od Ministarstva obrane, a sad ga koristi kao apartman za iznajmljivanje. 24sata dobila su uvid u kupoprodajni ugovor iz ožujka 2020. između Anne Dujić i Ministarstva obrane, u kojem stoji kako Anna kupuje stan površine 90,97 kvadrata. Kupljen je po cijeni od tek nešto više od 76 tisuća eura. Štoviše, u ugovoru stoji i mišljenje zamjenika općinskog državnog odvjetnika kako je ugovor sukladan važećim propisima.Ukratko, država je prodala četverosobni stan od 91 kvadrata u Dalmaciji kćeri HDZ-ova, sada već bivšeg, šefa Hrvatskih šuma za oko 830 eura po kvadratu. Stan je plaćen jednokratno, a u zemljišnim knjigama nema tereta, što znači da nema ni kredita, a stan je pretvoren u apartman za iznajmljivanje.

Zanimljivo je i da je procjenitelju stana Ninu Vrciću svojedobno šef bio Annin otac Nediljko i to dok je radio u Hrvatskim cestama. U istim tim Hrvatskim cestama radi i druga akterica sa snimke, Nediljkova supruga Neda zbog koje je Dujić platio kaznu jer su protiv njega pokrenuli postupak zbog sumnje da je utjecao na zapošljavanje svoje supruge. Dujić je nakon toga odstupio iz Nadzornog odbora, a njegova supruga Neda danas je tajnica Nina Vrcića, direktora Cesta Šibenik i čovjeka koji je bio procjenitelj stana kojeg je jeftino kupila Anna Dujić.

Ali, vratimo se na prijavu koju je protiv Anne Dujić podnijela šibenska policajka. Prije dva dana stigla je vijest da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odbacilo kaznenu prijavu. Šibensko tužiteljstvo u obrazloženju svoj odluke kaže da sumnja u tvrdnje mlade policajke, a istovremeno bezrezervno vjeruje Anni Dujić, te policijskim šefovima koji su također ispitani.

Foto: RTL/screenshot

Policajka je u prijavi objasnila da kako Annu Dujić nije smjela propustiti jer je imala takvu zapovijed, a slučaj je prijavila tek nakon dva dana jer je u medijima prepoznala vozačicu i njezinu majku dok su urlale i vrijeđale policiju. Isto tako opisala je i pritiske svojih nadređenih koji su joj govorili kako nema smisla prijavljivati Annu Dujić jer su “oni cijeli život broj jedan u svemu”. Uvjeravali su ju, navelo je tužiteljstvo u svom rješenju, kako nema smisla podnositi kaznenu prijavu nakon dva dana budući da to nije odmah učinila, te kako bi si mogla navući probleme.

Da je Anni Dujić doista žao prihvatilo je i tužiteljstvo koje je zaključilo da su se te njezine riječi ionako odnosile na nekog neodređeno, a ne na mladu šibensku policajku. Tužiteljstvo smatra i da je Dujić bila u strahu za svoju obitelj i imovinu, te je izrazila nezadovoljstvo situacijom u kojoj se našla. Zato nije počinila nikakvo kazneno djelo, zaključilo je šibensko općinsko državno odvjetništvo.

A 24sata su također otkrila kako u istom tom općinskom državnom odvjetništvu radi druga kćer Nediljka Dujića, Annina sestra Katarina.

DORH je objavio kako istražuje je li ta prijava protiv Anne Dujić odbačena zakonito. U priopćenju navode kako se provjerava "je li bilo osnova za delegiranje postupanja u predmetu drugom državnom odvjetništvu". Radi se o otkriću 24sata koji je prvi objavio da je u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zaposlena Katarina Dujić. To smo otkrili kad smo istraživali kako je Anna Dujić jeftino kupila veliki stan u Šibeniku, a sad ga iznajmljuje turistima kao apartman s četiri zvjezdice.

Također smo otkrili kako je MORH pokušao izbaciti Dujića iz tog stana, kojim se koristio još od 1991., ali nisu uspjeli. Objavili smo i sadržaj sudskih presuda kojima je naređeno da mora napustiti stan, ali Dujić to nije učinio.

- Istina je, radi u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a posao je dobila putem javnog natječaja prije nekoliko godina. Što se tiče pitanja oko stana, moja kći je pravnica, ali nije šefica ni osoba kojoj takve stvari dolaze na ruke - rekao nam je ranije Dujić o svojoj drugoj kćeri.

Mlada policajka koja je podnijela prijavu protiv Anne Dujić zbog cijele situacije u kojoj se našla i pritisaka kojima je bila izložena završila je na bolovanju. Ravnateljstvo policije u srijedu je, pak, ustvrdilo da je načelo institucionalne neovisnosti u potpunosti ispoštovano prilikom provođenja kriminalističkog istraživanja u slučaju Anne Dujić koju je policajka ljetos kazneno prijavila, ali je šibensko Općinsko državno odvjetništvo prijavu odbacilo.