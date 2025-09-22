Novi obrat u slučaju 'Nakaze': Kći HDZ-ovca prijetila policajki, sve spise poslali na drugi sud

Anna Dujić, kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića, zajedno je s majkom urlala na policajku i vatrogasce tijekom borbi s požarima u Dalmaciji prošle godine. Nazvala ih je nakazama, a sve su zabilježile i televizijske kamere.

Od tog incidenta je prošlo više od godinu dana, protiv Anne je dignuta optužnica za pokušaj prisile i prijetnje prema službenoj osobi, odnosno mladoj šibenskoj policajki kojoj je uputila psovke te ju umalo pregazila automobilom ne bi li prošle cestovnu blokadu postavljenu zbog požara.

Optužnica je dignuta pred Općinskim sudom u Šibeniku, a sada, kako doznaje Jutarnji list, ponovno je slučaj vraćen u Karlovac. To je odlučio Visoki kazneni sud u Zagrebu. Cijeli slučaj je delegiran u Karlovac još 28. svibnja.

- Okrivljenicu se tereti da je u srpnju 2024. na području Šibensko-kninske županije, na području koje je policija osiguravala zbog stanja požara, odbila postupiti po naredbi policijske službenice da zaustavi osobno vozilo kojim je upravljala, već je s ciljem da zaobiđe policijsku blokadu, nastavila upravljati vozilom u smjeru policijske službenice, zbog čega je policijska službenica zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Ujedno se tereti da je istoga dana, u cilju da ustraši policijsku službenicu koja je prema njoj ranije postupala, pred kamerama jedne televizije izgovorila riječi prijetećeg sadržaja – navodi se u podignutoj optužnici.

'Nakaze jedne!'

Požari su bjesnili 31. srpnja 2024. godine kod Šibenika. Kako stoji u prijavi, Anna Dujić u Audiju šibenskih registarskih oznaka pokušala je zaobići cestovnu blokadu postavljenu zbog požara. Unatoč jasnim znakovima "Stop" koje joj je policajka davala palicom, nije zaustavila vozilo. Policajka je napravila korak unatrag kako je Audi ne bi pregazio, no ipak joj je dotaknuo prednji dio noge. Da nije zakoračila, udarila bi ju automobilom, tvrdi policajka u prijavi. Anna Dujić pokazala joj je i srednji prst pa urlala "j.... ti mater, dolje mi je kuća".

Dujić je u svom iskazu tvrdila da nije imala namjeru udariti policajku, već da se ona naslonila na automobil i izjavila kako može proći "samo ako ju pregazi". Priznala je da je bila uzrujana te da je izgovorila neprimjerene riječi, za što se kasnije ispričala.

- Nakaze jedne, snimajte ih sve pa i onu policajku, j... joj mater, dabogda crkla, nakaza glupa, svi će platit, cijela država, ja ću im se krvi napit jer se i meni pije krv, sve da snimaš - urlala je pred kamerama. Tvrdi da je bila u šoku i da joj je žao zbog izgovorenih riječi.

Iako je prijava policajke u početku odbačena, slučaj je kasnije prebačen u nadležnost karlovačkog državnog odvjetništva, i to po nalogu novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Tamo je provedena nova istraga koja je rezultirala podizanjem optužnice.