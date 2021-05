Navodni mentor Sebije Izetbegović, profesor Asim Kurjak, ponovio je, međutim, kako se uopće ne sjeća da je ona kod njega doktorirala.

Nakon višednevnih medijskih prozivki vezanih uz specijalizaciju i doktorat iz medicine, ravnateljica sarajevskog Kliničkog centra i supruga moćnog lidera Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića odlučila je ponuditi svoja objašnjenja. Za televiziju N1 je kazala kako su i njena specijalizacija iz ginekologije kao i doktorat iz medicinskih znanosti vezani za Sarajevo, a da je u Zagrebu, na klinici "Sveti duh", tek neformalno "učila" kako bi iskoristila vrijeme koje je tamo morala provesti liječeći se.

'Branila sam doktorat pred 3000 ljudi'

Najvažniji dio njezina pojašnjenja bio je odgovor na ranije tvrdnje profesora Kurjaka kako se on uopće ne može sjetiti da joj je bio mentor pri izradi doktorske disertacije, obranjene na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2000. godine. Kurjak je to ranije kazao za televiziju Face.

"Profesor Asim Kurjak bio je moj mentor na doktorskoj odbrani, kao i na izradi doktorskog rada. O tome postoji neoboriva dokumentacija, a ja sam branila doktorski rad pred više od tri stotine ljudi, svi oni znaju tko je bio mentor", kazala je Izetbegović.

No profesor Kurjak i nakon toga tvrdi kako se ni nje niti njezinog doktorata ne može sjetiti i to je ponovio u novim odvojenim intervjuima za medije u BiH. "Ja se tog mentorstva i tog doktorata ne sjećam", kazao je Kurjak kako ga citiraju portal Klix i "Dnevni avaz". Dodao je kako je on sistematična osoba koja vodi i osobnu evidenciju o svim mentorstvima i doktoratima u koje je bio uključen, no imena Sebije Izetbegović tamo jednostavno nema, kao što nema ni dokaza da je ona u Zagrebu nešto specijalizirala ili formalno studirala.

Otvorila su se još neka pitanja na koja Izetbegović zasad nije odgovorila. Mediji su tako objavili preslike molbe koju je 1994. uputila Medicinskom fakultetu u Sarajevu da joj priznaju deset ispita koje je položila na poslijediplomskom studiju medicine u Zagrebu. U svom je životopisu navela kako je riječ o studiju za strance, i to na engleskom jeziku, o primjeni ultrazvuka u kliničkoj medicini. Na temelju te tvrdnje zatražila je da joj se dopusti polaganje razlike u predmetima te izrada magistarske radnje.

'Ona nije postdiplomski pohađala u Zagrebu'

Kurjak je i u komentaru na tu činjenicu izričit. "Ja kategorički tvrdim da ona postdiplomski (studij) niti jedan nije pohađala u Zagrebu. Ti ispiti u Zagrebu sigurno nisu položeni", kazao je Kurjak.

Sebija Izetbegović uvjerena je kako je u pozadini problematiziranje njezinog akademskog statusa politika. "Sve što se povezuje s mojim imenom je, očevidno, politički motivirano. Moje ime se pokušava uvući u već nekoliko afera i to je, rekla bih, vrlo nisko. Operirala sam i porodila nebrojeno mnogo žena, ja sam osoba koja ima vrlo provjerljiv kredibilitet", kazala je Izetbegović.

Ona je, ne skrivajući svoj politički aktivizam, ranije pretendirala biti kandidatkinja SDA za članicu Predsjedništva BiH, a kada joj se ta ambicija nije ostvarila aktivno je kadrovirala unutar stranačke infrastrukture u Sarajevu uoči lokalnih izbora 2020., sudjelujući i u predizbornim aktivnostima.

U svom komentaru navodnih motiva za propitivanje njenih zvanja aludirala je i na činjenicu da je već godinama u sukobu s velikim brojem liječnika koji su Klinički centar napustili otkako je postala ravnateljicom. Uglavnom je riječ o specijalistima koji su, nezadovoljni njezinim odnosom, odlučili prijeći u druge bolnice ili pak otvoriti privatnu praksu.

Posljednji takav slučaj je bio kolektivni otkaz kojega je u travnju dalo 13 anesteziologa, tumačeći taj potez tvrdnjom da se oboljelima od koronavirusa na Kliničkom centru ne pruža odgovarajuća skrb te kako su iznimno loši uvjeti rada i organizacija na Klinici na anesteziju.

Asim Kurjak pak odbacuje tvrdnje kako je on sudionik neke urote čiji je cilj diskreditirati Sebiju Izetbegović.

Bakir Izetbegović u srijedu se tek oprezno oglasio o svemu i to nakon što su ga novinari upitali za komentar opazivši ga u redu za cijepljenje. Tamo je stajao zajedno s drugima koji su dobili poziv pokušavajući i na taj način "kompenzirati" optužbe da su se njegova sestra i zet ranije cijepili preko reda.

"Mnogo toga se ovih dana dovodi u pitanje, diplome, pozivi. Uskoro ćemo morati sa sobom nositi rodni list da dokažemo da postojimo", bilo je sve što je lider SDA bio spreman kazati o aferama koje prate njegovu obitelj.