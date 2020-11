Kaos u BiH: Izetbegović mora birati između supruge i stranke

Mediji u BiH u petak su posvetili veliku pozornost najavi čelnika Zastupničkog doma Zvizdića kako će napustiti SDA ne uslijede li smjene u vodstvu županijske organizacije stranke u Sarajevu

<p>Niz godina vladajuća stranka u BiH, Stranka demokratske akcije (SDA), suočila se s najozbiljnijim unutarnjim lomovima od svog osnutka zbog loših rezultata na nedavnim lokalnim izborima, a njen čelnik Bakir Izetbegović suočen je s izborom između svoje supruge i najbližih suradnika.</p><p>Mediji u BiH u petak su posvetili veliku pozornost najavi čelnika Zastupničkog doma BiH Denisa Zvizdića kako će napustiti SDA ne uslijede li smjene u vodstvu županijske organizacije stranke u Sarajevu, gdje je ujedinjena oporba nanijela težak poraz kandidatima najveće bošnjačke stranke preuzevši na izborima sredinom studenog vlast u glavnom gradu.</p><p>- Predsjednik županijskog odbora i njegovi potpredsjednici, uključujući i gospođu (Sebiju) Izetbegović, moraju odstupiti s dužnosti koje imaju u stranci. Ovo je jedini način da se SDA spasi i da se pokuša vratiti povjerenje birača - izjavio je Zvizdić za portal Klix najavivši tako početak dubokog sukoba s neizvjesnim ishodom.</p><p>Zvizdić nije bilo tko u SDA. Godinama je u samom vrhu stranke, predsjedatelj Vijeća ministara BiH od 2014. do 2018., a sada je čelnik Zastupničkog doma državnog parlamenta. Uz sve to je i kućni prijatelj obitelji Izetbegović.</p><p>Nakon što je Izetbegović dva mandata bio član Predsjedništva BiH pa se više nije mogao kandidirati, Zvizdić je 2018. kotirao za najozbiljnijeg kandidata SDA za člana bošnjačkog državnog vrha, no on je od toga odustao. Naknadno je pojasnio kako je to učinio kada se ispostavilo kako na tu kandidaturu pretendira baš Sebija Izetbegović.</p><p>Na kraju je kandidat postao Šefik Džaferović, koji je i izabran, Zvizdić se sklonio u parlamentarne klupe, a Sebija Izetbegović je, uz mjesto ravnateljice Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu (KCUS), za sebe rezervirala i ono zamjenice predsjednika županijskog odbora SDA, s kojeg je "vedrila i oblačila" tijekom priprema za lokalne izbore.</p><h2>'SDA se mora ispričati građanima'</h2><p>Zvizdić smatra kako je upravo stoga ona ta koja mora snositi odgovornost za težak izborni poraz u Sarajevu. Podsjetio je i na aferu s nabavkom stotinu neupotrebljivih kineskih respiratora za bolnice u Federaciji BiH te na veliko nezadovoljstvo građana zbog lošeg upravljanja pandemijskom krizom, a posebice zbog ponašanja uprave KCUS-a, koja je praktično zaključala brojne klinike pred oboljelima s obrazloženjem kako moraju spriječiti prodiranje zaraze.</p><p>- Moramo se ispričati građanima zbog ovoga, kao i svih afera u kojima su sudjelovali kadrovi SDA - kazao je Zvizdić zaključivši kako u protivnom stranku na izborima 2020. čeka "potpuni krah".</p><p>Izetbegović je na ovaj istup svog bliskog suradnika odmah prijeteći reagirao poručivši kako se on neće povinovati takvim zahtjevima. Ustvrdivši za sebe kako nije čovjek kojemu se daju ultimatumi, Izetbegović je svrstao Zvizdića u "bivše prijatelje" kojima je davao potporu u političkom usponu, a oni mu to sada okreću leđa.</p><p>Po njegovim riječima, stranka zapravo nije poražena nego je kao i drugi izgubila "nešto glasova" zbog manjeg odaziva birača, što će, kako tvrdi, nadoknaditi na izborima za dvije godine. Posebice su ga pogodile kritike na račun KCUS-a i načina na koji njegova supruga upravlja tom zdravstvenom ustanovom poručivši kako će ona sama odlučiti o tome hoće li nastaviti svoju karijeru u stranci.</p><p>Zvizdić je na sve to poručio kako on lideru SDA ne duguje ništa jer se za svoju poziciju izborio glasovima birača na izborima.</p><h2>Sve žešće kritike unutar stranke </h2><p>No Zvizdić nije jedini koji upire prstom u Sebiju Izetbegović. Ranije je to učinio ministar unutarnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara, koji je zbog toga izbačen iz SDA, a nakon izbora se ovakvim kritikama pridružio Edhem Bičakčić, jedan od utemeljitelja stranke i sadašnji član njezina savjeta.</p><p>Otvoreni rat sa suprugom lidera SDA već mjesecima vodi Elmedin Konaković, nekadašnji "mladi lav" te stranke koji ju je napustio još 2018., a sada je na čelu stranke Narod i pravda (NiP) koja je okosnica nove šarolike oporbene koalicije.</p><p>- Toliko su loši bili SDA kadrovi, sve te afere, sva nijekanja afera... Vjerujem da je to razlog njihovog krahiranja na zadnjim izborima - kazao je Konaković u intervjuu za "Dnevni avaz".</p><p>Konstatirao je kako Izetbegoviću trenutačno važnija stranka od naroda dodajući kako ne može opstati vlast temeljena na koruptivnim aferama.</p><p>Ne promjeni li se SDA, ocijenio je Konaković, pokopat će je izbori 2022. koje će sadašnja oporba dočekati "itekako spremna", preuzeti vlasti u cijeloj državi, a ta će pobjeda, kako tvrdi lider NiP-a, ujedno označiti kraj politike koju sada vode lideri HDZ BiH Dragan Čović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.</p><p>Stranka demokratske akcije je, uz kraće dvogodišnje razdoblje, neprekidno na vlasti u BiH još od 1990. godine. </p>