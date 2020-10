Afera 'Sherry, sherry' Veline: Kućice na Mirogoju naručili su tjednima prije objave natječaja!

Prvi smo objavili da su se na natječaj za četiri lokacije na Mirogoju javile četiri tek osnovane tvrtke. I sve su ponudile za četiri lokacije istu cijenu zakupa: 3510 kn mjesečno. Natječaj je trajao samo četiri radna dana

<p>Zašto je natječaj trajao samo četiri radna dana? Je li sve bilo namješteno za četiri tek osnovane tvrtke? Kako su oni prepustili poslovanje čim su pobijedili? Tko je platio i naručio kućice i kad?</p><p>Sve to trebale bi ispitati dvije kontrole koje su stigle u zagrebačka Gradska groblja nakon što smo upozorili na veoma čudni natječaj kojim je voditelj Groblja <strong>Patrik Šegota</strong> prepustio unosne lokacije za prodaju cvijeća i svijeća. Internu kontrolu u tu podružnicu poslala je uprava Zagrebačkog holdinga, u čijem sastavu su i Gradska groblja. Također, potvrđeno nam je da su po nalogu<strong> Milana Bandića</strong> u podružnicu stigli i djelatnici gradskoga Kontrolnog ureda. Šegota je inače član Bandićeve stranke i dobio je posao na brzinskom natječaju koji je trajao samo tri radna dana, ali nas u Gradu uvjeravaju da Kontrolni ured ide sve neovisno ispitati.</p><p>Prvi smo objavili da su se na natječaj za četiri lokacije na najvećem hrvatskom groblju Mirogoju javile četiri tek osnovane tvrtke. I sve su ponudile za četiri lokacije istu cijenu zakupa: 3510 kuna mjesečno. Natječaj je trajao samo četiri radna dana. Tri od njih četiri imaju isti oblik maila na gmailu, ime.prezime vlasnika pa broj 999. Oni su trebali o svom trošku i kupiti kućice koje bi bile kraj srednjeg ulaza na Mirogoj. Kućice su i postavljene sedam dana od natječaja, ali sad u njima ne posluju tvrtke koje su dobile lokacije nego samo obrt Velina design. Vlasnica je <strong>Velina Oršolić</strong>, bivša dance zvijezda koja se 1995. godine proslavila hitom “Sherry, Sherry” i sestra je klizačice <strong>Idore Hegel.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Spot Veline Oršolić</strong></p><p>Ostali obrtnici sumnjaju zbog svega toga da je natječaj namješten. Ali danas smo otkrili novi zaplet. Pitanje je bilo jednostavno: tko je platio kućice koje su postavljene?</p><p>Gradska groblja odredila su izgled kućica kako bi se uklapale, ali su nam oni rekli da oni niti su plaćali niti ugovarali njihovo postavljanje nego da je to bilo na zakupcima, koji su mogli izabrati dobavljača. <strong>Jura Petričević</strong>, jedan od zakupaca, vlasnik tek osnovane tvrtke, rekao nam je da on nije ni platio ni naručio kućice jer nema 115.000 kuna. Velina Oršolić rekla nam je da je ona ušla u podnajam. Dakle, ispada da su one tamo “po Duhu Svetom”. Pitali smo zato tvrtku Tehnix, koja je proizvođač, tko je naručio i platio kućice, kad ih je naručio i kad su ih dostavili. Odgovor daje potpuno novi zaplet. Tehnix nam je odgovorio da je kućice isporučio prije sedam dana, ali da kupci nisu zakupnici koji su prošli na natječaju nego tvrtka Granex 1. I kažu - platili su već 50 posto cijene. Ali ključno u njihovu odgovoru je da su kućice naručene oko mjesec dana prije isporuke. To znači oko 23. rujna. Natječaj je raspisan 15-ak dana kasnije, a tog datuma nisu bile ni osnovane četiri tvrtke zakupaca!</p><p>Dakle, kućice su bile naručene i znalo se da će baš te biti tamo iako nam Groblja kažu da su zakupci mogli birati tko će napraviti kućice! Granex 1 ima jednog zaposlenog i bave se proizvodnjom plastike. Pitanje je i zašto bi ovaj posao išao preko njih kao posrednika? U tvrtki je direktor<strong> Nenad Bukovec</strong>, sesvetski poduzetnik. Htjeli smo ga pitati ta pitanja, ali se ispričao i rekao da ga nazovemo za pola sata. A onda se više nije javljao niti odgovarao na poruke. Bukovec se prije šest godina pojavio kao tajanstveni kupac Zadarskog lista. Tad je i moćni <strong>Božidar Kalmeta</strong> rekao da ne vjeruje da je Bukovec pravi vlasnik nego da je poslužio tek kao paravan.</p>