Sportska dvorana Osnovne škole Dobriša Cesarić u Požegi, jako lijepo izgleda, na nju su ponosi djelatnici škole, učenici i svi u Požegi, no, pitanje je da li je i Darko Puljašić, gradonačelnik Požege koji je zbog te ljepotice zaradio optužnicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Županijski sud u Slavonskom Brodu potvrdio je u srpnju prošle godine optužnicu protiv gradonačelnika kojeg se sumnjiči za subvencijsku prijevaru od gotovo milijun kuna. Tu je malverzaciju otkrio novinar, a ne netko od institucija, mada je to po nekima bila javna tajna, o kojoj se nije govorilo.

Projektom dogradnje Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi previđena je izgradnja sportske dvorane vrijedne 12,7 milijuna kuna. Ubrzo je otkriveno da je grad za početak realizacije projekta uzeo novac od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova premda nikakvi radovi nisu obavljeni.

Optužnica je potvrđena

Učinjeno je to, sumnja se, na osnovu ugovora što ga je Puljašić krivotvorio. Prije nešto više od dvije godine otvorena je istraga o tom slučaju koji bi trebao dobiti epilog na sudu jer je potvrđena optužnica. U međuvremenu je Puljašić napredovao, postao je saborski zastupnik.

I ne samo on zbog svoje i Požega je postala prvi grad u Hrvatskoj koji je iz istog razloga pod optužbom. Još nije poznato kako izreći presudu gradu. Osim njih optužnicom su obuhvaćeni i pročelnica Jasminka Vodinelić, direktor tvrtke L Projekt koja izvodila radove na školi i dvorani Josip Lukić, kao i Domagoj Stojaković, iz Hrvatske komore inženjera građevinara koji je bio zadužen za nadzor. Subvencijska prijevara, odnosno varanje s državnim potporama kažnjava se s jednom do deset godina zatvora.

Varanje s potporama, tvrdi se u optužnici, počelo je još sredinom 2017. nakon što je Grad Požega s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopio ugovor o sufinanciranju. Tim ugovorom se Ministarstvo obvezalo

Gradu Požegi sufinancirati prihvatljive troškove na potprojektu PI, odnosno rekonstrukciju škole i nadogradnju sportske dvorane.

Na lažne dokumente Puljašić je stavio svoj potpis

Najviši iznos koji je Grad mogao dobiti iznosio je milijun kuna i to nakon što bi ispostavio potvrde o stvarno izvedenim radovima. Ministarstvo je te potvrde trebalo dobili do 11. prosinca 2017. godine. U ugovoru je stajalo i da Grad Požega mora za svaku ratu potpore dostaviti i financijske i tehničke izvještaje na propisanim obrascima, potkrijepljene valjanim dokazima o izvedenim radovima. U slučaju da sredstva ne budu isplaćena Grad Požega neće ih moći realizirati u idućoj proračunskoj godini.

Na lažne dokumente, kako stoji u optužnici Darko Puljašić je stavio svoj potpis, a pročelnica Vodinelić sve je to ovjerila. Zato je dokumentacija 27. prosinca 2017. proknjižena u knjizi ulaznih računa grada, objašnjava se dalje u optužnici. Tužiteljstvo vjeruje da su u tom trenu i Puljašić i njegovi suradnici znali da su na gradilištu obavljeni samo pripremni radovi vrijedni nešto manje od 20 tisuća kuna.

Tijekom listopada prošle godine u toj istoj dvorani, koja je bila pri završetku, saborski zastupnik i gradonačelnik Darko Puljašić održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o infrastrukturnim ulaganjima i budućim aktivnostima na području Grada Požege, s naglaskom na sportsku infrastrukturu.

Do kraja tog mjeseca, najavio je gradonačelnik, dvorana će moći ugostiti i prva sportska zbivanja.

- Postavlja se oprema i sretan sam što će ovu zgradu koristiti više od 400 učenika ove škole koji će konačno imati primjerene uvjete za 21. stoljeće. Ovo je kruna onog što je Grad Požega u zadnje četiri godine radio. Nadam se kako će do kraja mjeseca biti i tehnički prijem i uporabna dozvola te ćemo tako predati ovu zgradu na upravljanje školi i najvažnijim stanovnicima grada – djeci – rekao je tada gradonačelnik.

Najmještanje najtječaja za energetsku obnovu stanova

Najnovija afera, a koja se veže za kontraverznog gradonačelnika, su namještanja natječaja za energetsku obnovu stanova, zbog kojih je bez posla ostao sada bivši direktor Komunalca mladi Josip Vitez.

– Taj čovjek nije htio igrati po pravilima. Puljašića i njegovog zamjenika Maria Pilona, želio je da na natječaju sudjeluje više tvrtki kako bi se dobila bolja i manja cijena, to je platio u prosincu prošle godine gubitkom radnog mjesta direktora, a zamijenio ga je njihov čovjek s kriminalnim dosjeom. Ovime su obojica nanijela veliku štetu građanima, vlasnicima stanova i još jednom su pokazali kako se igra u njihovom kolu – rekao je u srijedu Mitar Obradović, predsjednik Županijske konferencije SDP koji je održao konferenciju za medije kojoj su nazočila dva novinara.

– Požega je u stalnoj medijskoj blokadi, pa tako i Gradsko vijeće kojeg sam do nedavno bio član. Lokalni mediji su plaćeni od strane vladajućih. Ako se nešto objavi, kao i ovom posljednje slučaju onda je to s razine nacionalnih medija, onda kada oni za to pokažu zanimanje. Ne mislim da će se nešto u budućnosti promijeniti pa niti nakon predstojećih lokalnih izbora, ali nije to do ovih koji su trenutno na vlasti, već do nas – rekao je Dražen Pekčec, bivši vijećnik Gradskog vijeća Grada Požege, dodajući kako njega najnovija afera nije iznenadila, jer takvo ponašanje gradonačelnika postalo je pravilo vladajućih.

Drugi građani Požege nisu raspoloženi za komentiranje, kažu mala smo i osvetoljubiva sredina.

– Ni drugi nisu ništa bolji, i oni bi se tako ponašali da su na vlasti – rekao je jedan prolaznik potvrđujući da su i to iskusili.