Nisam nikome ništa namještao, nego se uvijek govorilo da se pomogne da rade lokalne tvrtke. Nikad nisam rekao da ne mogu dobiti posao oni koji ne daju sponzorstva i donacije.

Rekao nam je to u utorak gradonačelnik Požege i saborski zastupnik HDZ-a Darko Puljašić kad smo ga zvali za komentar tajnih snimki koje smo objavili. No tajne snimke koje smo slušali i koje traju više od dva sata jasno pokazuje da ne govori istinu. Dapače, Puljašić osobno obrazlaže direktoru Komunalca, Josipu Vitezu, zašto neke tvrtke ne mogu raditi s Gradom, a druge mogu. Puljašić ističe da on ne traži ništa za sebe, ali traži pomoć za nogometni klub ili lokalni tamburaški Aurea Fest. Ukratko, ako hoćeš raditi s Gradom, trebaš davati novac za sponzorstva i donacije.

- Imala je pet projekata i bila je nekorektna. Nije htjela pomoći, rekla je da nema prostora, da to nju ne zanima. Ne može me dva puta izje..... Nisam tražio privatno. Ali na 100.000 kuna da ne može s 10.000 kuna pomoći Aurea Fest ili NK Požegu, to je sramotno. Ti ako daš njoj posla, onda ćeš pokazati da može kako ona hoće - obrazlaže gradonačelnik zašto jedna požeška tvrtka ne smije raditi projektiranje energetske obnove, a koju je predložio direktor Vitez.

Podsjetimo, 24sata su objavila prvi dio snimki koje su predane Uskoku još u travnju. Na njima se čuje kako dogradonačelnik Mario Pilon i gradonačelnik Puljašić nagovaraju direktora da izabere tek sedam tvrtki koje će raditi projektiranje energetske obnove. Kasnije je Puljašić dodao još jednu tvrtku. Vitez nije poslušao, objašnjavao je da ne može zaobilaziti zakon.

Na kraju je pozvao ukupno 17 tvrtki, od kojih je većina iz Požege. Umjesto procijenjene nabave od 2,3 milijuna kuna po najvišim cijenama, po kojima su trebale raditi sedam tvrtki, konkurencija je učinila svoje i ponude su bile 560.000 kuna jeftinije. Golema je to ušteda za stanare 45 zgrada koji su na kraju morali snositi cijeli trošak jer je država privremeno odustala od natječaja za sufinanciranje stambenih zgrada. Ali snimljeni razgovori otkrivaju kako se namještaju poslovi i kako se razbacuje novcem za one odabrane i “korektne”, kako ih naziva Puljašić. On je poručio: “Moramo poslati poruku da oni koji su uz Grad i gradonačelnika da će im biti slatko, a onima koji seru, izmišljaju - neće”.

A iako se gradonačelnik kune da želi pomoći požeškim tvrtkama, jasno je iz sljedećih citata kako nije bila riječ o tome gdje oni plaćaju porez nego i mnogo drugih razloga.

Ovo je sljedeći primjer tvrtke koju je predložio Vitez, a Puljašić mu govori da je ni slučajno ne zove i da ne smije dobiti posao.

- Pa je l’ ti znaš tko je on? Bio je na listi za SDP. On je čovjek koji financira ekipu koja me ruši. Ako ja padnem, garantiram ti, padaš i ti i sutra će ti dati otkaz. Ne možemo sebi zabijati, ne možemo financirati budale koje nisu normalne. Da je normalan, da je korektan, da se možemo dogovoriti, OK, ali ne – govori gradonačelnik Puljašić.

I dosad se sumnjalo u razne malverzacije, ali sad je prvi put snimljeno kako se poslovi namještaju i sad je jasno da tvrtke bez sprege s politikom mogu zaboraviti na gradske poslove.

- A ovi drugi moraju znati tko je gazda - otvoreno kaže Puljašić Vitezu.

'Ti si politički instaliran'

Puljašić govori i da ne može on financirati klubove i festival iz proračuna nego da tvrtke trebaju pomagati. Malo je to čudna logika jer, da raspisuje natječaje koji nisu unaprijed namješteni, možda bi kroz to uštedio novac. Puljašić sebe naziva gazdom, a takve poruke Vitez je dobio i od njegova zamjenika Pilona.

- OK, došao si za direktora, gazda grada je Darko Puljašić. Mi ti kažemo kako da odradiš i sad to nećeš raditi. Prevario si gradonačelnika, prevario si mene kao prijatelja, prevario si predsjednika nadzornog odbora. I sutra se imaš učlaniti u HDZ i to si obećao i nisi ispunio - govori Puljašićev zamjenik Pilon direktoru Vitezu, koji uporno govori da je kršenje zakona pozvati tek određene firme, da se krši zakon ako one traže druge koje će dati ponudu u dogovoru s njima kako bi bili najpovoljniji, a u biti radili po maksimalnim cijenama. Vitez kaže da će raditi po pravilima službe. A Pilon mu na to u nevjerici ljutito odgovara.

- Ti misliš biti direktor protiv volje gazde firme?! - kaže Pilon.

I on i Puljašić neposlušnom direktoru šalju veoma jasne poruke koje pokazuju kako funkcionira loša politika u Hrvatskoj.

Zakonska lepeza za muljaže

- Moraš znati da si politički došao, da si instaliran, nisi znanjem, sposobnostima i zaslugama. I to je to, crta. Dobiješ sedam adresa i neka one rade, neka kažu s kim su dobri da pošalješ i na te adrese i to je to. Ništa ti ne kršiš zakon - kaže Pilon.

To, naravno, nije točno. To je dogovaranje i izigravanje zakona, ali Pilon se hvali kako on ima šest kaznenih prijava, a ništa mu nisu našli. Samo treba igrati pametno, zadovoljiti formu s tri ponude u bagatelnoj nabavi.

- Zakon ti je omogućio tu lepezu - objašnjava Pilon neposlušnom direktoru ne znajući da on sve snima.

Direktora Viteza smijenili su prije Božića, nakon ni nepunu godinu mandata. Na njegovo mjesto došao je HDZ-ovac Tomislav Didović. Didovića i Puljašić i Pilon spominju više puta kao osobu koja je sve isto odradila i ranije, samo da se njemu obrati. Čovjek inače ima pravomoćnu presudu zbog falsificiranja dokumenata, ali on odrađuje što se traži od njega.

A kako se odnosi prema novcu u gradskom proračunu, vidi se i po odgovoru Pilona da bi mogli platiti penale ako se otkriju muljaže.

- Dobio sam penale milijuna kuna pa sam platio, zbog točke, zareza. Što napraviti, treba otpustiti svoju djelatnicu? Grad Požega je platio, pa što sad? - kaže Pilon.

Puljašiću je već skinut imunitet zbog optužnice za subvencijsku prevaru. Ove snimke nastale su u siječnju prošle godine, u travnju su predane Uskoku, a za njihovo postojanje znao je i šef županijskog HDZ-a Željko Glavić. Ali Puljašić je ipak završio na listi HDZ-a te ušao u Sabor.

HDZ-u smo poslali opsežan službeni upit o sankcijama za Puljašića, ali konkretne odgovore nismo dobili.

'HDZ ne podržava nečasne'

- Osuđujemo sve nezakonitosti ako ih je bilo i pozivamo službene nadležne institucije da utvrde činjenice. A županijska organizacija će isto sve ispitati i povući poteze - kaže sugovornik iz vrha stranke.

Željko Glavić, predsjednik županijskog HDZ-a, poručio je da je afera ozbiljna i također pozvao institucije da odrade posao i sve ispitaju, a da će i oni poduzeti određene poteze, ali zasad nije otkrio što točno.

- HDZ kao stranka na vlasti ne štiti nečasne radnje - kaže nam Željko Glavić, koji objašnjava i zašto nije središnjicu upozorio na aferu. Kaže da je imao samo informaciju o postojanju snimke, ali da nije znao da ima tu težinu. Da je znao, kaže, upozorio bi Plenkovića.