300.000 ZARAŽENIH

Afrika se suočava s najgorom epidemijom kolere u 25 godina: Umrlo je više od 7000 ljudi!

Piše Hina,
Afrika se suočava s najgorom epidemijom kolere u 25 godina: Umrlo je više od 7000 ljudi!
Foto: Sodiq Adelakun

Angola i Burundi zadnjih su tjedana suočeni sa skokom broja slučajeva kolere zbog nedostatnog pristupa pitkoj vodi, po podacima Afričkog CDC-a

Afrika je suočena s najgorom epidemijom kolere u zadnjih 25 godina, objavio je u četvrtak Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), navodeći loše vodoopskrbne sustave i sukobe kao glavne uzroke tog problema.

Afrički CDC objavio je da je registrirao gotovo 300.000 potvrđenih i sumnjivih slučajeva kolere te više od 7000 smrtnih slučajeva.

Podaci pokazuju da je broj slučajeva kolere u Africi prošle godine porastao za više od 30 posto.

Angola i Burundi zadnjih su tjedana suočeni sa skokom broja slučajeva kolere zbog nedostatnog pristupa pitkoj vodi, po podacima Afričkog CDC-a.

Situacija se poboljšala u Kongu, Južnom Sudanu i Somaliji.

Izgledi za područja zahvaćena sukobima i dalje su zabrinjavajući, jer se bolest brzo širi u prenapučenim kampovima i zbog loših sanitarnih uvjeta.

