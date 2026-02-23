Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Naši policajci čuli su dozivanje oko 4.45 sati iz rijeke Une kod mjesta Rosulje. Odmah su odjurili u pomoć i pronašli jednog živog čovjeka i jedno beživotno tijelo. Pošto se sumnja da je u vodi još ljudi, pokrenuta je akcija spašavanja, potvrdili su za 24sata iz PU sisačko-moslavačke.

Naime, hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, koji su završili u rijeci Uni u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. Podigli su i dronove kako bi ih čim prije izvukli na sigurno.

Foto: PU sisačko-moslovačka

Kako neslužbeno doznajemo, njih najmanje pet bilo je u čamcu kojim su navodno plovili do naše strane obale te se navodno radilo o migrantima i krijumčaru. Iz još nepoznatog razloga završili su u vodi i nestali.

