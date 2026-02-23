Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice
Naši policajci čuli su dozivanje oko 4.45 sati iz rijeke Une kod mjesta Rosulje. Odmah su odjurili u pomoć i pronašli jednog živog čovjeka i jedno beživotno tijelo. Pošto se sumnja da je u vodi još ljudi, pokrenuta je akcija spašavanja, potvrdili su za 24sata iz PU sisačko-moslavačke.
Naime, hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, koji su završili u rijeci Uni u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. Podigli su i dronove kako bi ih čim prije izvukli na sigurno.
Kako neslužbeno doznajemo, njih najmanje pet bilo je u čamcu kojim su navodno plovili do naše strane obale te se navodno radilo o migrantima i krijumčaru. Iz još nepoznatog razloga završili su u vodi i nestali.
